Libertadores no FIFA 20: quando sai, como jogar e todas as informações da nova atualização

Seja qual for o seu time, é uma aposta segura dizer que a está marcada na sua memória. Grandes equipes, duelos marcantes, e, é claro, o sonho de conquistar a América do Sul. Agora, você pode tentar realizar tal proeza no FIFA 20.

Em atualização que estará disponível de maneira gratuita neste próximo dia 3 de março, a EA Sports, desenvolvedora do game, disponibilizará várias novidades. Entre elas, a possibilidade de jogar a maior competição de clubes da América com a sua equipe do coração. Não só isso: times, estádios e outras competições também foram licenciados.

Qual a data de lançamento do modo Libertadores?

O modo Libertadores estará disponível como uma DLC gratuita para Playstation 4, Xbox One e PC neste próximo dia 03 de março.

À partir desta data, o modo continuará disponível para download.

Quanto custa o modo Libertadores do FIFA?

A Copa Libertadores, assim como todos os times, competições e estádios disponibilizados para download, será disponibilizada de forma gratuita.

Como baixar e jogar a Libertadores no FIFA?

A atualização é gratuita. É necessário ter o jogo para baixar e jogar o novo modo. Assim, basta fazer o download (separado), ter todas as atualizações do FIFA 20 em dia e acesso à internet.

Quais times estão disponíveis no modo Libertadores do FIFA?

Todos os 28 times classificados diretamente para a fase de grupos estarão disponíveis já a partir do dia 3 de março. As outras quatro equipes classificadas na Pré-Libertadores entrarão no jogo em uma atualização futura.

Assim, quatro times brasileiros (15 já estavam presentes no game) serão novidades e chegarão junto com o modo: o , o , o e o . No entanto, o , que não conseguiu se classificar para a fase de grupos na vida real, não estará na atualização.

Entretanto, como a licença comercial dos clubes é diretamente com a Conmebol, tais equipes não estarão disponíveis com seus uniformes, nomes e escudos originais, no modo Carreira. No Exibição, entretanto, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e da Gama poderão ser utilizados.

Os times brasileiros estão com jogadores licenciados no modo Libertadores?

Libertadores do FIFA 20 vêm forte! pic.twitter.com/Dtmm4J6GEN — Futmais (@futtmais) February 20, 2020

Depois de atualizar o game, os times brasileiros estarão presentes com seus nomes, escudos e uniformes verdadeiros. Porém, como já acontece há alguns anos, os jogadores serão retratados com nomes e aparências genéricas - continuando assim fora do Ultimate Team.

Pelo contrário, outras equipes como , e estarão com seus jogadores originais.

Quais estádios estão no modo Libertadores do FIFA?

Apenas uma arena nova chegará junto com a atualização: o estádio Presidente Perón, do , será disponibilizado gratuitamente no DLC.

De acordo com informações do TechTudo, o Maracanã, local da decisão da Libertadores 2020, não estará disponível no game.

A Libertadores faz parte do modo Carreira? E do Ultimate Team?

Além da Libertadores, a e a Recopa também estarão inclusas no game. Será possível jogá-la em um novo modo, exclusivo, inspirado no modo . O torneio também estará presente no modo Carreira, onde você poderá jogar a competição com times que não estão na Libertadores 2020.

Além disso, haverá conteúdos exclusivos da Libertadores no Ultimate Team.

