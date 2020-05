FIFA 21 terá a Juventus ou time segue como Piemonte Calcio?

Será que a Velha Senhora continuará sendo exclusiva do PES?

O anúncio de que a não faria parte do FIFA 20 chocou praticamente toda a comunidade dos fãs do game. Afinal de contas, o clube havia acabado de assinar com Cristiano Ronaldo, uma das principais estrelas do futebol mundial, e tem, faz um bom tempo, uma real hegemonia no futebol italiano.

Exclusivo do eFootball PES 2020, rival do jogo desenvolvido pela EA Sports, a Velha Senhora apareceu nesta edição do game como "Piemonte Calcio", com jogadores reais, mas com distintivos, nome e uniforme falsos.

Como nós já estamos se aproximando do lançamento do FIFA 21 e informações sobre o game começam a pipocar na internet, fica o questionamento: a Juventus irá aparecer com seu nome real na próxima edição do game?

Mais times

A resposta é não. A Juventus não estará no FIFA 21.

Juventus vai passar a chamar-se "Piemonte Calcio" no FIFA depois de ter assinado um acordo de exclusividade com o PES. pic.twitter.com/p5L9W1AIXb — B24 (em 🏠) (@B24PT) July 16, 2019

O acordo que o clube assinou a Konami durará, pelo menos, por três anos. Assim, a Velha Senhora só poderá retornar para o game desenvolvimento pela EA Sports na edição de 2023. Isso se o contrato com o PES não for renovado.

Assim, se prepare para ver, de novo, o Piemonte Calcio brigando pelo Scudetto, contando com o talento de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Matthijs de Ligt, Miralem Pjanic e tantos outros. A tendência é que o nome falso da equipe que se assemelha a Juventus continue sendo uma homenagem à Piemonte, região onde a cidade de Turim é localizada.

Isso significa que o Allianz Stadium, arena oficial do clube, também não estará presente no game. Mesmo que a Konami tenha outros parceiros como o , o de Munique e o , estas equipes não são exclusivas ao PES.

Mais artigos abaixo

Situação diferente do Corinthians: o clube é outro que assinou contrato de exclusividade com o rival e não está no FIFA 20. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco da Gama não estão presentes na Liga do do game, aparecendo exclusivamente no modo Libertadores - e Sul-Americana, no caso do Cruzmaltino.

De qualquer jeito, tais clubes só aparecem com jogadores reais no PES. Outras equipes que também tinham nomes falsos no FIFA 20 eram o e o , intitulados de "Buenos Aires" e "Nuñez" até o patch da Libertadores.