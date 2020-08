FIFA 21: posso jogar contra jogadores de outros consoles?

A EA Sports divulgou mais detalhes sobre a possibilidade de jogar com players que utilizem outras plataformas

E estamos cada vez mais próximos do lançamento oficial do FIFA 21: o game da EA Sports está previsto para o próximo dia 9 de outubro. Com muitas novidades já anunciadas, a desenvolvedora vem apresentando mais e mais recursos do jogo.

Com lançamento previsto para várias plataformas, o game poderá ser jogado no Playstation 4, Xbox One, PC (na Steam e na Origin, loja online e launcher da EA), além de receber uma versão atualizada para o Nintendo Switch. O jogo também estará disponível para o PS5 e o Xbox Series X, assim que os consoles forem lançados.

O grande problema é que a EA Sports anunciou recentemente que o FIFA 21 não terá crossplay: ou seja, se você e seu amigo compraram o game em plataformas diferentes, não poderão jogar juntos.

No comunicado, divulgado no Twitter, o perfil do FIFA Direct Communication ainda ressaltou que você poderá manter o seu time no Ultimate Team caso resolva ir do PS4 para o PS5 ou do Xbox One para o Xbox Series X.

Para deixar ainda mais claro: vamos supor que você resolva comprar o Playstation 5, mas seu melhor amigo adquira um Xbox Serie X. Assim, mesmo que os dois tenham cópias do FIFA 21, não poderão jogar juntos online, nem mesmo no novo modo cooperativo do FIFA Ultimate Team.

Assim, a limitação impede que players que tenham consoles diferentes de jogarem juntos. Na atual edição do jogo, o FIFA 20, é a mesma coisa: jogadores do PS4 não podem jogar juntos com players do XONE, do Nintendo Switch, ou daqueles que adquiriram o game no PC, seja na Steam ou na Origin.

O anúncio irritou os fãs do game, mas não impedem que eles estejam animados para a mais nova versão do FIFA. A EA Sports já anunciou muitos novos recursos, como uma reestruturação do Modo Carreira, além de novas arenas no Volta Football e vários novos Ícones FUT.