"Mistura de Beckham com De Bruyne": ícone do Liverpool se derrete por Alexander-Arnold

Além de Arnold, ex-meia do Liverpool exalta Robertson, Salah e Firmino, mas escolhe Mané como o principal nome dos Reds na conquista da Premier League

A campanha vitoriosa do Liverpool teve vários recordes e personagens de destaque. Mas um dos principais nomes foi o de Trent Alexander-Arnold, considerado por muitos o melhor lateral direito do mundo, mesmo com apenas 21 anos. Danny Murphy, ex-jogador dos Reds, não poupou elogios ao jovem e disse que ele é uma mistura entre David Beckham e Kevin De Bruyne.

Arnold teve uma ascensão meteórica sob o comando de Jurgen Klopp e rapidamente se tornou um dos pilares centrais da equipe. Na atual temporada da Premier League, além dos três gols marcados, ele já acumula 12 assistências, atrás apenas de De Bruyne no quesito.

“Não se vê ninguém com sua qualidade desde David Beckham. É como ter Kevin De Bruyne jogando na lateral direita”, destacou Danny Murphy, que atuou como meia nos Reds entre 1997 e 2004, ao Daily Mail.

"Pode jogar nos próximos 10 anos, mas ele é bom o suficiente para também entrar no meio-campo. Um rapaz preciso, tem a personalidade fria para lidar com pressão extra”, completou.

Os laterais foram sem dúvida um dos pontos fortes do de Jurgen Klopp. Além de Arnold, o escocês Andy Robertson também teve um temporada de destaque pela esquerda, contribuindo com assistências e muito vigor físico.

“As melhores equipes do Liverpool sempre tiveram pelo menos um escocês. [Robertson] Tem níveis incríveis de condicionamento físico para subir e descer da lateral esquerda e é um daqueles personagens animados que são bons para o vestiário".

O trio ataque do Liverpool também teve grande destaque na campanha. Salah não atingiu o mesmo número de gols de temporadas passadas, mas segue o artilheiro da equipe e brigando pela terceira chuteira de ouro da Premier League.

“Todo mundo espera que ele [Salah] repita os 44 gols que ele marcou duas temporadas atrás. Isso não é possível, mas o registro dele ainda é notável para alguém que raramente joga como centroavante”.

Quem também ganhou elogios de Murphy foi o brasileiro Roberto Firmino, que muitas vezes não aparece tanto quanto Mané ou Salah, mas é uma das principais peças para que a equipe funcione ofensivamente.

“Não marcou um gol na Premier League em Anfield, mas ele é um dos principais motivos pelos quais Mo Salah e Sadio Mane marcaram tantos. Raramente vemos atacantes terem tanto prazer com assistências”, destacou.

Mas apesar dos elogios a Salah e Firmino, Murphy elegeu Sadio Mané como o melhor jogador do Liverpool na temporada.

“É o jogador do ano. Ele foi o melhor do Liverpool em tantas ocasiões, muito forte e bom na bola aérea, além de sua óbvio velocidade e capacidade de chute. Mas ele também é ótimo na recomposição. Robertson arma o jogo atrás dele, sabendo o trabalho defensivo que Mane faz”, concluiu.