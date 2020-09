FIFA 21: quem são os melhores batedores de falta do game?

Com Messi, Neymar e outros craques na lista, veja quem são os melhores cobradores do FIFA 21

Como sempre , ter um bom batedor de falta no FIFA 21 é fundamental se você quiser acertar tiros de longa distância na mais nova versão do game.

Seja contra aquele amigo que vive parando seus ataques com faltas, no Ultimate Team, onde tudo é mais sério, ou até mesmo naquela final de campeonato no Modo Carreira , fazer gols de faltas pode te tirar de enrascadas.

Assim, a Goal apresenta para você os melhores batedores de falta do FIFA 21 .

Para a surpresa de exatamente ninguém, Lionel Messi, do Barcelona , é o rei das cobranças de falta da nova versão do game, com um rating de 94.

Dani Parejo, outro grande batedor da , agora no , tem 93, e é o segundo colocado - depois de ser o quinto no FIFA 20 com 90.

E o novo companheiro de Messi no , Miralem Pjanic, com 92 - o mesmo rating que possuia no FIFA 20 -, é o terceiro lugar da lista.

Empatados em quarto ficam Enis Bardhi, do , e Sebastian Giovinco, do Al-Hilal, ambos com a mesma pontuação de 91.

Com 42 anos de idade, a lenda japonesa Shunsuke Nakamura é uma adição surpreendente na lista, com um rating de 90.

Mesma pontuação do único representante brasileiro no top 10, o craque Neymar, do , também na sétima colocação.

E a Premier League também não vai bem neste quesito: James Ward-Prowse, do , é o único atleta da liga a aparecer na lista, com um rating de 89.

Robert Skov, do , e Ruslan Malinovskyi, da , fecham o top 10.

Melhores cobradores de falta do FIFA 21