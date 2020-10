FIFA 21: Como usar o Companion App e o Web App do Ultimate Team

Veja o passo a passo para usar os aplicativos e o site da web para alavancar sua experiência com a nova edição do game

O FIFA 21 conta com aplicativos dedicados ao modo Ultimate Team, que podem ser usados em smartphones Android e IOS e no navegador de internet para gerenciar sua equipe, comprar e vender jogadores, completar os Desafios de Montagem de Elenco e abrir pacotes de cartas do modo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Batizada de Companion App nos celulares e Web App no computador, a ferramenta pode ser acessada gratuitamente por todos aqueles que compraram o FIFA 21 ou que jogaram o Ultimate Team do FIFA 20 do PlayStation 4, Xbox One ou PC.

Mais times

Veja o guia de como baixar e utilizar o app.

Foto: Reprodução

Passo 1. No seu dispositivo de preferência, acesse a loja de apps (Google Play ou App Store) e busque pelo Companion App do FIFA 21. Clique para fazer o download gratuito.

No PC, basta abrir o seu navegador de internet e acessar https://www.ea.com/fifa/ultimate-team/web-app/;

Foto: Reprodução

Passo 2. Na tela inicial, faça login usando suas credenciais da Eletronic Arts (as mesmas usadas para jogar o FUT anteriormente, ou da conta em que você comprou o FIFA 21).

É importante ressaltar que jogadores que só tiveram acesso à versão de testes do EA Play não conseguirão gerenciar seus times pelo app, a não ser que adquiram uma versão digital do game;

Foto: Reprodução

Passo 3. Depois de entrar com sua conta do FUT, você será levado até a tela inicial do app, que mostra todas as funções disponíveis;

Foto: Reprodução

Para que serve o Companion APP do FIFA 21?

Uma das opções mais úteis é a de completar os DMEs, Desafios de Montagem de Elencos, onde os jogadores podem trocar cartas por pacotes especiais ou versões exclusivas de atletas para o seu time.

Use filtros e os jogadores de conceito para montar times que atendem às especificações de cada DME e envie-os para receber seus prêmios, tudo isso sem a necessidade de abrir o jogo no console ou no PC.

Mais artigos abaixo

Foto: Reprodução

A compra e venda de jogadores é uma das atividades que mais tomam tempo no Ultimate Team, e com o Companion App do FIFA 21, dá para fazer isso em qualquer lugar. O mercado de leilões tem todas as suas funções no aplicativo, e chega a ser mais simples e intuitivo de operar pelo celular.

Pesquise preços, adicione jogadores em uma lista de observação e dê lances em leilões diretamente pelo celular ou PC. A função é especialmente conveniente para acompanhar flutuações do mercado do jogo e aproveitar para comprar e vender cartas em momentos oportunos, maximizando os seus lucros.

Foto: Reprodução

Outra função interessante do aplicativo é gerenciar o seu time do Ultimate Team. Altere a formação, estratégia e escalação usando jogadores do clube ou cartas compradas no mercado do FIFA 21. Todas as alterações serão salvas, e estarão disponíveis no jogo da próxima vez que você executá-lo.

Foto: Reprodução

Por fim, também dá para comprar pacotes na loja usando moedas ou FIFA Points e abrir todas as suas premiações de modos como Squad Battles, Rivals e Weekend League, tudo diretamente pelo app. A inscrição para a WL também está disponível no aplicativo, com direito a notificações sobre prazos para jogar.

Foto: Reprodução