FIFA 20: Como comprar o novo game (até mais barato) para Xbox One, PS4 ou PC

Goal explica o passo a passo completo para você adquirir a nova edição do jogo de futebol da EA para qualquer console com o melhor preço

Após o novo anúncio do FIFA 20, mais popular franquia de videogames, os fãs já estão ansiosos para obter a última edição do jogo, que apresenta Eden Hazard e Virgil van Dijk como astros da capa.

Esta versão terá mais uma vez a UEFA como um modo de jogo. O game será lançado em 27 de setembro, e a Goal te informa como obtê-lo na pré-venda, descrevendo as etapas que devem ser seguidas.

Se você é fã da franquia, deve certamente comprar o FIFA 20. Além dos modos recorrentes, haverá a volta do modo FIFA Street.

O FIFA 20 será lançado para mais de uma plataforma. É possível jogar o game no Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Como comprar o FIFA 20?

O FIFA 20 é vendido em milhares de lojas por todo o mundo, inclusive online. Se você viver em uma região onde é possível o download ou a entrega, é recomendado que o faça por meio de um dos revendedores oficiais, pois normalmente são mais confiáveis. No entanto, é possível também fazer o download por meio do próprio console ou PC.

É possível entrar na PSN Store ou na XBox Marketplace e comprar o jogo. Após o pagamento, será possível fazer o download do mesmo e jogar a partir do primeiro minuto do dia do lançamento oficial, em 27 de setembro - ou 24 de setembro, para quem adquiriu uma das versões com acesso antecipado.

Pelo console, requer descarregar o arquivo. Além disso, é ligeiramente mais caro. A vantagem, contudo, é o fato do processo ser mais cômodo, evitando a necessidade de deslocamento até uma loja física.

O download pode ser inciado alguns dias antes, que variam conforme a plataforma escolhida, normalmente por volta de 72 horas antes da data de lançamento. Desse modo, ele estará disponível de imediato na hora em que for oficialmente disponibilizado.

Como comprar o FIFA 20 mais barato?

O procedimento descrito abaixo para a compra do FIFA 20 com preço diferenciado pode ser mais trabalhoso a usuários leigos a certos procedimentos de informática e não garante uma economia na compra do game. Além disso, a própria utilização de um serviço de VPN pode exigir a assinatura do mesmo, por conta do usuário.

Se você estiver ciente e mesmo assim quiser continuar, estes são os passos a seguir.

Etapa 1 : nas configurações do console, altere a região para (mas mantenha o idioma em inglês). Tente fazer uma compra aleatória (não importa o que realmente não será processado) apenas para configurar um endereço de cobrança na Argentina. Depois que o endereço e os detalhes do cartão forem adicionados, retorne ao painel sem concluir a compra. Isso terá que ser feito apenas uma vez por região.

: nas configurações do console, altere a região para (mas mantenha o idioma em inglês). Tente fazer uma compra aleatória (não importa o que realmente não será processado) apenas para configurar um endereço de cobrança na Argentina. Depois que o endereço e os detalhes do cartão forem adicionados, retorne ao painel sem concluir a compra. Isso terá que ser feito apenas uma vez por região. Etapa 2 : Desconecte o cabo Ethernet (se você estiver usando um).

: Desconecte o cabo Ethernet (se você estiver usando um). Etapa 3 : faça o download dos dois programas (Fly VPN e Connectify) se você ainda não o fez.

: faça o download dos dois programas (Fly VPN e Connectify) se você ainda não o fez. Etapa 4 : abra a Fly VPN e, uma vez instalado e conectado, conecte seu PC à .

: abra a Fly VPN e, uma vez instalado e conectado, conecte seu PC à . Etapa 5 : abra o connectify e configure um hot-spot com o adaptador Tapv9. Se configurado corretamente, você verá uma marca de seleção verde na parte superior que sinalizará uma conexão de Internet ativa e bem-sucedida.

: abra o connectify e configure um hot-spot com o adaptador Tapv9. Se configurado corretamente, você verá uma marca de seleção verde na parte superior que sinalizará uma conexão de Internet ativa e bem-sucedida. Etapa 6 : conecte sua rede ao ponto de acesso que o connectify criou.

: conecte sua rede ao ponto de acesso que o connectify criou. Etapa 7: abra o FIFA, clique no link no menu principal para obter o desconto extra e compre-o normalmente. Deve custar 1160 pesos argentinos. Pode ser cobrada uma taxa de compra no exterior, embora possa ser mínima.

