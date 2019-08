FIFA 20: Ronaldo, Messi, Van Dijk: quais jogadores devem ter os melhores ratings no game?

Goal te adianta quem deverão ser os dez melhores jogadores na nova edição de FIFA, que será lançada mês que vem

Com o lançamento de FIFA 20 cada vez mais próximo, surgem rumores sobre os possíveis ratings dos jogadores nesta edição.

Os rankings oficiais ainda serão divulgados oficialmente pela EA, mas a Goal fez uma previsão de quem deverá estar no top 10 - incluindo o favorito a assumir a primeira colocação, quem sobe e quem desce alguns pontos.

Quem vai ser o melhor jogador de FIFA 20?

Leo Messi teve mais uma temporada incrível em 2018-19, vencendo inclusive a Chuteira de Ouro com impressionantes 36 gols.

E mesmo com Eden Hazard e Virgil van Dijk como capas do jogo, as melhores posições devem ficar, mais uma vez, com Messi e Cristiano Ronaldo. A dupla ficou empatada na edição anterior com 94 pontos. E o mesmo deve acontecer neste ano.

É quase que improvável que a EA dê uma vantagem para algum em detrimento de outro. Cristiano Ronaldo ainda é um dos melhores jogadores do mundo e tirá-lo do “top dois” já seria uma decisão muito questionada - mesmo com o acordo exclusivo da com a Konami para PES 2020. Vale lembrar que a Juve será um time genérico em FIFA 20, com o nome Piemonte Calcio.

Excluindo o fato de ter passado boa parte da temporada passada lesionado, Neymar também é um dos melhores jogadores do mundo. Mas o brasileiro está longe do nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Neymar, que não sabe ainda onde jogará na temporada, não merece nenhuma melhoria e a Goal projeta que ele manterá seu overall de 92.

O primeiro que deve ter um aumento no overall e aparece nesta lista é Eden Hazard. O belga comandou o na temporada passada e fez por merecer uma transferência por 100 milhões de euros para o . O jogador que agora também é capa de FIFA 20 deve receber um tratamento especial da EA, chegando até os mesmo 92 de Neymar.

FIFA 20: Previsões para jogadores com overall acima de 90

Luka Modric teve um ano incrível em 2018. As campanhas histórias na e na o fizeram ganhar a última Bola de Ouro. O meio campista ainda continua em altíssimo nível, embora seu clube tenha passado por muitas dificuldades na última temporada. A Goal acredita que ele deve descer uma posição no ranqueamento geral, mas ainda com ótimos 91 de overall.

O primeiro jogador da lista a estrear no top 10 da Goal é Virgil van Dijk, que será o melhor defensor do jogo, com 91. O holandês teve uma temporada maravilhosa, liderando o na campanha vencedora da Champions League e no segundo lugar do time na Premier League. Há até rumores de que o zagueiro pode ganhar a Bola de Ouro deste ano. Então nada mais justo que ele marcar presença no top 10, no lugar de Sergio Ramos.

Outro jogador do Liverpool que fará parte dos 10 melhores jogadores de FIFA 20 é Mohamed Salah, que provou que não é um jogador de apenas uma temporada e foi muito bem mais uma vez com o Liverpool em 2018-19, ganhando inclusive a artilharia da Premier League. O egípcio, porém, não estava nem no top 25 na edição passada de FIFA. Então, diante das duas últimas temporadas, Salah merece boas melhorias em FIFA 20 e espera-se que ele receba um overall de 91.

Seguindo a lista, Kylian Mbappé, mesmo tão jovem, já não precisa provar que é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. O francês tem apenas 20 anos e foi o artilheiro da última com 33 gols. Mas ele foi apenas o 42º colocado em , com 87 de overall. Para FIFA 20, Mbappé deve receber um grande aumento em suas notas, e deve chegar até 91.

Depois dos deslizes de De Gea na temporada passada é difícil afirmar com certeza quem é o melhor goleiro do mundo na atualidade. A Goal optou por Jan Oblak, que tem defendido o em um nível consideravelmente alto nos últimos anos. Oblak foi o 15º melhor jogador de FIFA 19 e quarto melhor goleiro, no geral. Talvez seja o momento de elevar seu nível, e ele deve receber 90 de overall.

Por último, temos mais um jogador da Premier League na lista. Um dos principais responsáveis pelo título inglês na temporada passada, Raheem Sterling cada vez está melhor ao passar das temporadas, sendo eleito até como Jogador do Ano pela Football Writer Awards. Ele deve receber um bom aumento em seu overall, já que na temporada passada ele teve somente 85, ficando em 97º lugar no geral. A Goal aposta que o inglês receberá 90 de overall.

FIFA 20 será lançado em 27 de setembro, e contará com novidades no modo carreira e com o retorno de FIFA Street no novo modo do game "Volta".