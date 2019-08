Quando o acesso antecipado do FIFA 20 é aberto e como você o obtém?

Se você não pode esperar para colocar as mãos no jogo, não tenha medo, a EA Sports foi responsável pela impaciência com ofertas de acesso antecipado

A empolgação está aumentando à medida que o lançamento mundial do FIFA 20 se aproxima, com os fãs da popular série da EA Sports contando os dias até que possam colocar as mãos no jogo.

A manutenção da Liga dos Campeões e a volta do FIFA Street certamente provocaram intrigas, enquanto novos recursos do Ultimate Team também foram revelados ao longo dos últimos meses.

Além disso, a revelação gradual dos 100 melhores índices de jogadores ajuda a aguçar ainda mais o apetite antes do lançamento em 27 de setembro.

A boa notícia para quem não aguenta esperar o lançamento é que uma versão demo estará disponível até 12 de setembro, permitindo uma visão mais próxima do que está na loja.

Mas o que é ainda melhor é que o jogo completo também pode ser jogado cedo se você não gosta de esperar até o final de setembro.

A EA Sports confirmou que os assinantes do EA Access terão a chance de jogar FIFA 20 três dias antes.

Embora a data de lançamento mundial do FIFA 20 seja 27 de setembro, a EA Sports está recompensando os clientes com acesso antecipado de diversas maneiras.

Por exemplo, aqueles que pré-encomendarem as edições Ultimate ou Champions do jogo poderão jogá-lo três dias antes, no dia 24 de setembro.

No entanto, como mencionado, uma oferta ainda melhor está disponível se você jogar FIFA em um PC ou Xbox One, através do EA Access.

Três versões diferentes do FIFA 20 estão disponíveis para compra: o Standard Edition, o Champions Edition e o Ultimate Edition.

Os preços para cada versão do jogo podem ser vistos abaixo.

A versão Standard custa R$ 239, a Edição dos Campeões R$ 319 e a Edição Ultimate R$ 389. Haverá também uma versão "Legacy" para o Nintendo Switch sem as novidades mencionadas.