Feyenoord x Shakhtar Donetsk ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Europa League

Jogo de volta acontece nesta quinta (16), às 14h45, na Holanda; veja como acompanhar na internet

Feyenoord e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 14h45 (de Brasília), na Holanda, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

No jogo de ida, na Polônia, com mando do Shakhtar, o placar foi de 1 a 1, de forma que nenhuma equipe chega com vantagem para a volta. Quem vencer, se classifica, e, em caso de empate, a decisão segue para a prorrogação e, depois, se necessário, para a disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kokcu; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrissi; Danil.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Matvienko, Bondar, Topalov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Traore.

Desfalques

Feyenoord

O goleiro Justin Bijlow, com uma fratura no pulso, segue sendo desfalque, assim como Patrik Walemark e Quinten Timber, que têm lesões na coxa e no joelho, respectivamente.

Shakhtar Donetsk

Sem desfalques confirmados.

Quando é?