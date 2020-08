Messi x Lewandowski: quem fez mais gols na temporada? E na Champions?

As quartas de final reservaram um confronto de gigantes: Barcelona x Bayern de Munique, e o argentino ficando frente a frente com o polonês

Barcelona x Bayern de Munique , o confronto de gigantes, talvez seja o jogo mais aguardado das quarta de final da Liga dos Campeões. Lionel Messi - dono de cinco prêmio de melhor do mundo - e Robert Lewandowski - grande candidato para conquistar nesta temporada - estarão frente a frente para decidir uma vaga na semifinal da competição.

O argentino é tido como um dos melhores jogadores de todos os tempos, sempre batendo recordes e conquistando títulos mas, apesar de ter sido o artilheiro da , não vive seu melhor momento. O polonês, por outro lado, em 2019/20 vive um dos períodos mais artilheiros de sua carreira , inclusive ficando com o vice da Chuteira de Ouro da temporada.

Os números confirmam que a temporada de Lewandowski, defendendo as cores do de Munique, foi melhor do que a de Messi no , tanto nas ligas nacionais, quanto na própria Liga dos Campeões.

A temporada 2019/20 de Messi

O argentino - assim como o Barcelona - esteve longe de viver sua melhor temporada, e acabou passando em branco em questão de títulos, pelo menos por enquanto. Ainda assim, foi o artilheiro - e garçom - da La Liga e uma peça fundamental na equipe catalã.

Ao todo foram 43 jogos disputados, 31 gols marcados e mais 26 assistências dadas.

Campeonato Jogos Gols Assistências La Liga 33 25 21 Copa do Rey 2 2 1 Supercopa da 1 1 Liga dos Campeões 7 3 4 Total 43 31 26

Gols na Liga dos Campeões

Adversário Fase Gols Slavia Praga Grupos 1 Grupos 1 Oitavas 1

A temporada 2019/20 de Lewandowski

Campeão da pela oitava vez em sua carreira, artilheiro e vice-colocado na Chuteira de Ouro, o polonês, pelo Bayern na temporada conquistou ainda a Copa da e foi eleito o jogador do ano do Campeonato Alemão.

Ao todo foram 44 jogos disputados, 53 gols marcados e mais oito assistências dadas.

Os dois se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa ( ), onde a reta final da Champions está concentrada. Quem vencer, garante vaga na semifinal.

Campeonato Jogos Gols Assistêcias Bundesliga 31 34 4 5 6 1 0 Liga dos Campeões 7 13 5 Total 44 53 9

Gols na Liga dos Campeões