Barcelona "chegou ao fundo do poço": a sinceridade brutal de Piqué após a eliminação

O zagueiro ainda disse que um time do tamanho do Barça não pode passar por uma derrota tão "vergonhosa"

Nem mesmo os jogadores do estão tentando dar desculpas para a derrota "vergonhosa" - nas palavras de Gerard Piqué - para o de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O zagueiro, em entrevista pós jogo, foi brutalmente sincero ao falar da má fase do time.

A derrota podia até acontecer, mas não da forma que foi, com uma goleada e quase sem reação por parte do Barcelona. E como bem disse Piqué: não é a primeira, nem a segunda nem a terceira vez" que isso acontece com o time, que tem sofrido com eliminações humilhantes - foi a quarta seguida. "A partida foi horrível, uma sensação nefasta. Vergonha é a palavra".

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais times

"Estamos no fundo do poço", admitiu o zagueiro, que ainda apontou a única maneira de reverter isso: "O clube precisa de mudanças de todos os tipos, não digo de técnico, jogadores... Não quero apontar dedos. É de forma geral. Acho que estruturalmente o clube precisa de mudanças de todos os tipos".

Mas, claro, a mudança passa pelo elenco também e, consciente disso, Piqué já se prontificou a deixar o clube, caso se entenda que isto seja o melhor a se fazer, pelo bem do Barcelona, onde passou grande parte de sua formação e defende há 12 anos. "Ninguém é indispensável, se tiver que sair, se tiver que mudar, sou o primeiro a deixar o clube".

E assim, depois de 12 anos, o Barcelona passa uma temporada em branco, com a Liga dos Campeões sendo sua última chance de título após o vice de La Liga. E isso é mais uma coisa que Piqué reconhece: "Acho que é fim de ciclo", concluiu, Chegamos num ponto sem resultados, não estamos demonstrando no campo e isso acontece já há alguns anos".

Sem apontar dedos para o muito questionado técnico Quique Setién, um dos mais antigos integrantes do elenco culé, líder de vestiário e um dos capitães pediu uma reflexão interna, de todos no clube, para que se decida o que é melhor para o Barça. E o presidente Josep Maria Bartomeu concorda com o jogador.

Também na entrevista pós jogo, o cartola admitiu que o clube vai passar por mudanças" Piqué tem razão, e agora temos de tomar decisões . Algumas já tínhamos tomado antes da e outras tomaremos nos próximos dias".

"O Barça tem que sempre estar no topo e essa é uma realidade dura. Chegamos ao ponto em que não dá mais. Hoje foi algo inaceitável para o clube", finalizou Piqué em sua entrevista.