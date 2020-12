Ferencváros x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado e líder do grupo G, o visita o Ferecváros nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), na Hungria, pela quinta rodada da fase de grupos da UEFA . A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ferencváros x Barcelona DATA Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 LOCAL Puskás Aréna - Hungria HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na Champions League e já classificado para a próxima fase, o Barcelona entra em campo com alguns desfalques.

O técnico Ronald Koeman deseja mandar a campo um time misto, sem três de seus principais jogadores: Messi, Coutinho e Ter Stegen, poupados.

Além do trio, Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Umtiti, lesionados, também estão fora.

Já o Ferencváros, lanterna do grupo G, busca a sua primeira vitória na competição (com três derrotas e um empate).

Eldar Civic, lesionado, desfalca a equipe. Marcel Heister deve seguir entre os titulares.

Por outro lado, Somália e David Siger devem voltar ao meio-campo.

Provável escalação do Barcelona: Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Pjanic, Aleñá; Trincao, Pedri, Coutinho; Griezmann.

Provável escalação do Ferencváros:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 0 x 4 Barcelona Champions League 24 de novembro de 2020 Barcelona 4 x 0 Osasuna 29 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Barcelona La Liga 5 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) Barcelona x Champions League 8 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

FERENCVÁROS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 1 Ferencváros Champions League 24 de novembro de 2020 Ferencváros 2 x 0 MTK Campeonato Húngaro 28 de novembro de 2020

Próximas partidas