Barcelona deve jogar sem Messi pela segunda partida seguida na Liga dos Campeões

Argentino ficou de fora do duelo contra o Dínamo de Kiev e pode ser poupado contra o Ferencvaros

Leo Messi já não é um garoto e Ronald Koeman sabe disso. A temporada 2020/21 está com um calendário apertado e um ritmo frenético, com jogos nos fins e nos meios de semana. E para evitar um desgaste do argentino, o treinador o poupará pelo segundo jogo consecutivo da Liga dos Campeões.

Com a classificação garantida para as oitavas de final, resta ao apenas garantir o primeiro lugar do grupo na disputa com a . Diante disso e do bom desempenho do time sem o capitão e camisa 10 no duelo contra o Dínamo de Kiev, Koeman repetirá a receita contra o Ferencvaros, nesta quarta-feira, 2 de dezembro.

Além de Messi, outros dois jogadores de peso serão poupados: Marc-André Ter Stegen e Philippe Coutinho, considerados titulares do time catalão. Frenkie de Jong, que não viajou para a na rodada passada, deve voltar a ser opção para o treinador holandês. Messi, Ter Stegen e Coutinho sequer treinaram nesta terça-feira, 1, com a permissão do clube.

Quem não deve ser preocupação é Clement Lenglet. O zagueiro francês sofreu um entorse no tornozelo direito na goleada contra o Osasuna, no último domingo. No entanto, ele treinou normalmente e pode reforçar o time. Óscar Mingueza e Ronald Araújo são opções para formar a dupla de zaga.

Para formar um time competitivo em Budapeste, fora as ausências por desgaste, Koeman terá que superar as lesões de Gerard Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto. Assim como na rodada anterior, diversos garotos de La Masia devem ser relacionados para este jogo da quinta rodada da Liga dos Campeões.

A bola rola para Ferencvaros e Barcelona nesta quarta-feira às 17h (de Brasília). Aqui na Goal, você pode acompanhar todos os lances deste duelo em tempo real.