Clube turco está de olho no volante de 32 anos, livre no mercado após deixar o Guangzhou Evergrande

O Fenerbahçe tem interesse na contratação de Paulinho. O clube turco está de olho no volante de 32 anos, livre no mercado da bola desde a saída do Guangzhou Evergrande.

Com Paulinho livre, o Fenerbahçe avalia a possibilidade de avançar do interesse para uma negociação concreta.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Paulinho anunciou sua saída do clube da China no fim de junho. Desde março, o volante aprimora sua forma física no Red Bull Bragantino, cujo desejo pela contratação do atleta é público.

No entanto, essa possibilidade não avançou. O clube brasileiro sabe que a concorrência pelo jogador é forte no exterior, possibilidade mais provável para o seu futuro.

"Ele está no dia a dia conosco. Tem uma relação especial com o clube. Temos uma relação pessoal que faz diferença nesse momento. A questão da possível rescisão ou não dele com o Guangzhou é um assunto pessoal dele. Não me sinto confortável de tratar disso de forma aberta. Mas é óbvio que vamos fazer todos os movimentos possíveis para que ele possa estar conosco. Já disse outras vezes: o Paulinho é dentro e fora de campo um jogador que justifica essa flexibilização no perfil desejado por nós. Então, se houver espaço e oportunidade vamos, sim", disse o diretor Thiago Scuro antes da rescisão de Paulinho, no começo de junho.

"Lembrando que a janela no Brasil só reabre no dia 1 de agosto. Mesmo ele rescindindo contrato, o fato da rescisão ser posterior ao período ao fechamento da janela esse período precisa ser respeitado. Obviamente nós vamos concorrer com grandes equipes do futebol mundial. Não é um processo tão simples. Mas o Paulinho tem as portas abertas no Red Bull Bragantino", afirmou Scuro.

No Brasil, Paulinho fez história pelo Corinthians ao participar das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de 2012, além do Campeonato Brasileiro de 2011. O Timão seria um interessado natural, mas a dificuldade financeira é um entrave. Na Europa, o volante atuou por Tottenham e Barcelona.