Paulinho: qual deve ser o novo time do volante brasileiro?

Volante anunciou a rescisão do contrato com o Guangzhou, e está livre no mercado

Depois de seis temporadas no Guangzhou, Paulinho anunciou a rescisão do contrato com o clube chinês e está liberado para assinar com qualquer outro destino sem custo.

No Brasil desde o fim do ano passado, o volante treina junto com o elenco do RB Bragantino desde março. A equipe de Bragança Paulista, inclusive, tentou negociar um empréstimo até dezembro, mas os chineses recusaram o acordo.

De acordo com informações do jornalista Bruno Andrade, do Uol Esporte, o jogador tem como principal desejo retornar ao futebol europeu, enquanto o Bragantino está atento na possibilidade de contratar o jogador.

Livre no mercado, Paulinho também é monitorado pelo Corinthians, seu ex-clube. No entanto, por conta do seu alto salário, a negociação é tratada como difícil.

Desde 2015 no Guangzhou, com uma interrupção na temporada 2017/18, quando atuou pelo Barcelona, o volante foi quatro vezes campeão do Campeonato Chinês e uma vez campeão Liga dos Campeões da Ásia. Em 2020, o jogador marcou 12 gols em 20 jogos e foi artilheiro do time na liga nacional.