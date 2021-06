Paulinho no Corinthians? Volante quer Barcelona e avisa: "Minha primeira opção é Europa"

Livre no mercado, uma segunda passagem pelo Camp Nou não está descartada para o jogador brasileiro

Após deixar o Guangzhou Evergrande, Paulinho deixou as portas abertas para um clube que ele já defendeu em sua carreira. Calma, torcedor corintiano, não é o Alvinegro. Livre no mercado, o volante brasileiro quer retornar ao Barcelona.

O jogador que defendeu o clube catalão na temporada 2017/18 poderia se encaixar na realidade financeira do Barça. Assim como os reforços já anunciados pelo Barcelona (Eric García, Sergio Agüero e Memphis Depay), Paulinho poderia chegar de graça, já que está livre no mercado.

Aos 32 anos, Paulinho falou ao Mundo Deportivo sobre retornar ao clube com pelo qual disputou 49 jogos e venceu a LaLiga e a Copa do Rey.

"Barça é um time que conheço bem. Eu passei um ano incrível lá, tanto no clube quanto na cidade, fomos campeões da Liga e da Copa. Se eu tivesse a oportunidade, e fosse bom para mim e minha família, iria encantado", disse o brasileiro, que ainda destacou que receber menos no Barça não seria um fator que o impediria de voltar à Catalunha.

"Para mim, os temas dinheiro e duração de contrato nunca foram e não são um problema, ainda mais se o Barcelona me chama. Já demonstrei isso quando saí da China e fui recebendo menos do que recebia no Guangzhou. Nunca coloquei o dinheiro à frente da minha carreira. Desta vez, o clube sequer teria que pagar uma multa por mim".

Atualmente, enquanto aguarda a definição do futuro de sua carreira, Paulinho vem treinando no Red Bull Bragantino para manter a forma física. Voltar ao futebol brasileiro, porém, não está nos planos do volante.

"Minha primeira opção é voltar à Europa. Ainda me vejo com possibilidade e com capacidade para seguir competindo, lutar para ganhar mais títulos", explicou.