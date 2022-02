'Favoritismo' do Palmeiras sobre o Chelsea pega mal com Thiago Silva

Seria o Chelsea o mais "acessível" entre os europeus que enfrentaram brasileiros nos últimos Mundiais? Tal opinião parece ter chegado no vestiário do clube inglês... e incomodado Thiago Silva.

Em um momento conturbado, o time inglês vive problemas de relacionamento entre o treinador Thomas Tuchel (que com Covid-19, nem viajou para Abu Dhabi) e alguns jogadores do elenco, bem como chegou a ser pressionado pelo Al-Hilal nas semifinais do Mundial de Clubes.

Isso, entre outras razões, fez com que alguns poucos torcedores mais empolgados tenham citado o Palmeiras como o favorito para a decisão, que acontece neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília).

Não para Thiago Silva. O defensor veterano se irritou com o suposto "desrespeito" em relação ao Chelsea e descartou a velha história de que times europeus não ligam para o Mundial.

"Isso de que europeus não ligam para o Mundial não existe. Não gosto nem de perder um par ou ímpar, imagina um jogo de futebol." garantiu o zagueiro em entrevista após a partida. "Principalmente aqui no Chelsea, que perdeu para o Corinthians em 2012. Temos motivação de sobra para ganhar este campeonato."

"Vejo muita gente falando no Brasil que o Palmeiras é favorito. As pessoas tem que ter mais respeito com o Chelsea. Nós fizemos por merecer de estar aqui, assim como o Palmeiras. Vai ser um jogo equilibrado. É um título muito importante."

Favorito ou não, o Palmeiras vai com tudo em busca do título do Mundial de Clubes da Fifa. E terá um adversário que está, talvez mesmo sem dar shows, entre os mais consistentes do futebol europeu.