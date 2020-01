Fabio Silva: a estrela jovem do Porto que está sendo comparado a Cristiano Ronaldo

O garoto português de 17 anos já foi comparado a um dos maiores jogadores da história por sua habilidade em colocar a bola na rede

Para o bem ou para o mal, todo atacante português que pareça promissor será comparado a Cristiano Ronaldo num futuro próximo.

João Félix é o atual "próximo CR7", mesmo que seu estilo de jogo seja mais parecido com o do eterno rival do português, Lionel Messi.

Tem outro, no entanto, com potencial suficiente para substituir os gols marcados por Cristiano na seleção portuguesa, um jogador que já está fazendo barulho em seu país.

Com 17 anos, Fábio Silva já quebrou inúmeros recordes no , e sua habilidade em balançar as redes está evidente para qualquer um. O herdeiro de Cristiano Ronaldo pode estar mais próximo do que se imagina.

Filho de Jorge Silva, campeão português com o Boavista em 2001, Fábio começou no futebol no time amador União Nogueirense, antes de se transferir ao Gondomar, equipe de sua cidade natal.

"Já notamos que tinha algo de especial nele, principalmente em seu trato com a bola," falou Pedro Fonseca, técnico de Silva quando o jovem tinha seis anos, a um portal português. "Mas ele uma dificuldade em saber perder. Ele se punia quando perdíamos.

"As vezes nós fazíamos treinos técnicos simples naquela idade, e ele ficava entediado. Porque? Era muito fácil pra ele."

Com oito anos, Silva já tinha sido encontrado pelo Porto, e ele e seu irmão (também chamado Jorge) chegaram aos Dragões, onde ficou claro que ele era realmente especial, mesmo junto de outras crianças talentosas.

"Fábio já era muito bom naquela época, foi isso que percebmos," disse Marc Vieira, técnico do jovem durante seus três primeiros anos de Porto.

"Ele sempre jogou com garotos mais velhos pois tem as características necessárias pra isso. Marca muitos gols e é ágil como os melhores atacantes são. Muito técnico e fica calmo na frente do goleiro, desde quando era uma criancinha."

"Ele tem a frieza dos melhores do mundo para receber a bola dentro da área e finalizar. Nos momentos mais cruciais, ele decide."

Silva ficou cinco anos no Porto antes de se transferir ao rival , depois de seu irmão ter recebido uma proposta do clube da capital. Só ficou dois anos nas Águias, já que Jorge se transferiu ao no meio de 2017

Fábio tinha propostas do e do City quando estava prestes a sair do Benfica, mas o Porto - que ficou sabendo da sua insatisfação no rival - tinham tanta certeza de seu talento que fizeram de tudo o persuadindo para retornar.

José Tavares, ex-treinador da base do Porto, até mesmo chegou a viajar para encontrar Silva e sua família durante suas férias no Algarve, para tentar convencer o garoto.

Na verdade, antes disso tudo Silva já estava decidido em retornar ao Porto, e não demorou para o jovem continuar brilhando. No meio de 2018, as primeiras comparações a um certo ídolo português já estavam sendo feitas publicamente.

"Quando Ronaldo tinha 17 anos, ele jogava como centroavante nas categorias de base do . Eu via ele fazendo coisas inacreditáveis...hoje, eu vejo Fábio Silva, garoto do Porto, fazer coisas parecidas," foram as palavras de Manuel Fernandes, ídolo do Sporting, para o portal SIC Notícias, antes da da , em 2018.

"Ele vai um jogador absurdo. Em pouco tempo, vai ser um atacante extraordinário."

Inspirado por tantos elogios, Silva - que já admitiu que se acha mais parecido com outros atacantes como Mauro Icardi e Edinson Cavani do que CR7 - não parou de marcar durante a temporada 2018-19, com 33 gols em 39 jogos no sub-19 do Porto, campeão tanto da liga portuguesa quanto da UEFA Youth League.

Foi convidado a treinar junto com os profissionais em fevereiro de 2019 por Sérgio Conceição, mas só estreou nesta temporada. Não perdeu muito tempo, no entanto, mostrando rapidamente suas credenciais.

Silva saiu do banco nos últimos 11 minutos da estreia no Porto na temporada, diante do Gil Vicente, para, com 17 anos e 22 dias, se tornar o jogador mais jovem da história do clube.

Desde então, também já quebrou outros recordes: o jogador mais jovem a jogar em uma competição europeia, o mais novo titular e o atleta mais jovem a balançar as redes.

Com mais de um metro e 80, Fábio Silva é ao mesmo temopo bom no jogo aéreo, com a bola nos pés, e conseguiu se adaptar fisicamente ao futebol profissional, ao contrário de outros atletas da sua idade.

Participando de 14 jogos até o momento, Silva já marcou três gols na temporada, e suas boas atuações atraíram o interesse de equipes como o e a .

Tal especulação fez que com torcedores do Porto fizessem um clamor nas redes sociais para que o clube mantivesse seu jogador mais promissor, e, em novembro, os Dragões anunciaram a extensão de contrato de Fábio Silva até 2025.

No contrato, está presente uma multa rescisória de 125 milhões de euros, recorde para qualquer jogador atuando em , ultrapassando os 120 milhões de euros presentes no vínculo de João Félix com o Benfica, antes de sua transferência ao Atlético de Madrid.

Agora chamado de "garoto de 125 milhões", a próxima meta de Fábio Silva deve ser assumir a titularidade da equipe da Conceição, já que o jovem vem sendo utilizado majoritariamente como um reserva em sua carreira até o momento.

Também terá uma expectativa para que Silva consiga chegar até a seleção portuguesa principal em um futuro próximo. Um hat-trick perfeito em 45 minutos no sub-19 da equipe diante da só demonstrou seu talento, e o jovem deve ser chamado para a seleção sub-21 rapidamente.

De lá, ele pode chegar tão longe quanto Ronaldo? Loucura, sim, mas o que parece certo é que Portugal não irá entrar numa "seca" de gols quando o ídolo finalmente se aposentar.