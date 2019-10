Cristiano Ronaldo sobre aposentadoria: "quem sabe o que acontecerá em um ou dois anos"

Contrato do atacante português com a Juventus acaba em 2022 e é possível que esse seja o último clube de sua carreira

Com 34 anos, Cristiano Ronaldo começa a pensar na aposentadoria. Em entrevista ao Sport Bible, o craque português falou sobre a possibilidade e deixou a data em aberto, mas as palavras do gajo dão a entender que é possível que aconteça de ele deixar os gramados em 2022.

"Nos últimos anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol. Ainda amo o futebol, não importa a idade, já que tudo é uma questão de mentalidade, mas quem sabe o que acontecerá no próximo ano ou nos dois seguintes", falou Cristiano Ronaldo, que marcou um dos gols da última vitória da Juve.

O contrato de CR7 com a expira em 30 de junho de 2022. É possível, levando em conta as falas de Ronaldo, que ele se aposente após terminar seu período na Velha Senhora. Caso isso aconteça, ele terá 37 anos.

Cristiano diz não pensar em imitar ninguém a respeito do momento de sua aposentadoria. Que até tem suas referências para o momento, mas que ele mesmo deve decidir a respeito do momento de parar.

"Não quero imitar ninguém. Tu deves ser você mesmo todo o tempo, embora sempre é possível encontrar pequenos detalhes de outros esportes e ter uma ética parecida com a deles", disse o atacante português.