João Félix x Messi: a encarada que marcou Barcelona x Atlético na Supercopa; veja

O jovem português não teve medo do argentino, e motivou repercussão bem-humorada na internet

Lionel Messi é um jogador admirado em todo o mundo e por boa parte dos atletas, mas quando a bola está em campo muitas vezes a situação é diferente.

Foi o que aconteceu nesta quinta-feira (09), no duelo entre e , pela semifinal da Supercopa da , realizada na .

No final do primeiro tempo, Messi foi tirar satisfação com o jovem João Félix, português de 20 anos. E o atacante luso, com a maior tranquilidade do mundo, pôs as mãos na cintura e não recuou: encarou forte o argentino até a quase confusão chegar ao fim graças à intervenção de outros atletas.

Evidente que a situação motivou internautas a brincarem com o acontecido, especialmente pelo fato de João ser companheiro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa.

João Félix vs Léo Messi 😆pic.twitter.com/9dKo583XEy — Atlético France 🇫🇷 (@AtletiFrance_) January 9, 2020

João Félix - CR7 es mejor que tu pinche hormonado pic.twitter.com/5sTbO7Xocy — MR. Pocho ®️ (@FherMiister) January 9, 2020