Fabinho, Richarlison e mais: assista aos gols brasileiros no último final de semana pela Europa

Fabinho, Richarlison e Andreas Pereira marcaram no futebol da Inglaterra. Raphinha e João Pedro foram os outros brasileiros que marcaram

Os brasileiros foram decisivos no futebol europeu neste fim de semana. O jogador que mais se destacou foi Fabinho, volante do e da seleção comandada por Tite. Ele marcou um dos gols da vitória de seu time sobre o , no domingo (10), pela Premier League.

O gol do meio-campista não foi o único brasileiro na Terra da Rainha. Andreas Pereira, do , e Richarlison, do , também balançaram as redes. O jogador dos Red Devils marcou diante do . Richarlison fez contra o .

Raphinha, do , deixou a sua marca diante do , pela . João Pedro, revelado pelo , teve a chance de celebrar diante da , pelo Campeonato Italiano.