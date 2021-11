Exclusivo - Hulk revela ansiedade por título do Brasileirão: "vai ser o mais importante da minha carreira"

O Brasil tem três representantes entre os finalistas do prêmio masculino GOAL50 2021: Neymar, Daniel Alves e Hulk, único hoje atua no futebol brasileiro. Aos 35 anos, ele é destaque do Atlético-MG e lidera o clube na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, com 58 jogos, 26 gols e 12 assistências até aqui.

Em bate-papo exclusivo na Twitch da Goal, Hulk revelou ansiedade pela conquista do Brasileirão, título que o Galo não fatura há 50 anos, mesmo com taças importantes na carreira como a do Campeonato Português, a da Liga Europa e até mesmo uma Copa das Confederações diante da Espanha, no Maracanã.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Você vê a história, 50 anos sem ganhar o Brasileiro e você vê a necessidade, o merecido pelo clube, pela grandeza.. Se Deus abençoar e a gente ganhar esse Brasileiro,, são cinco décadas. Amanhã está marcado para ter 60 mil torcedores, desses 60 mil acredito que se 15%. 20% viram esse título do Atlético, foram muitos. Esta todo mundo nesta ansiedade, nesta expectativa e a gente sonha junto com eles".

Hulk, no entanto, prega que a ansiedade não pode ser um ponto negativo para o Atlético-MG, hoje líder do Brasileiro com 9 pontos a frente do Flamengo, vice-líder.

"Tem que ter muito controle sobre a ansiedade, a cobrança e o incetivo. Às vezes você acaba incentivando de uma forma que não é adequada. O Atlético já bateu muito na trave, até ano passado mesmo, esteve muito próximo de ganhar e acabou batendo na trave e deixando escapar o título. Então, a gente fica na expectativa, é criada a ansiedade. Tem que jogar com leveza.

"É difícil? É, mas tem que jogar com maturidade, só depende da gente. Temos que fazer a nossa parte, não pode relaxar, correr, concentrar, errar menos, acertar mais. Mas não pode fazer dessa ansiedade algo negativo. Tem que ter concentração".

Em grande fase, Hulk também destacou a relação com o Galo, garantiu que hoje é mais um atleticano e que o Mineirão, onde viveu sua maior decepção como jogador, se tornou também a sua casa.

"Foi o palco onde passei o maior vexame da minha carreira, como humano também, aquele jogo dos 7 a 1 foi muito frustrante. Hoje eu volto no Mineirão com a maior alegria do mundo. Amanhã mesmo tem clássico contra o América, e eu vou muito feliz de estar jogando em casa. Hoje posso dzer que o Mineirão é a minha casa e estou feliz de jogar diante da torcida do Galo. Antes, eu não tinha noção, via por vídeo, não é a mesma coisa de sentir esse clima ao vivo e sentir isso é de arrepiar. Uma torcida que apoia do começo ao fim, apaixonada."

"A gente fica na torcida também, não tem como não virar atleticano. Hoje bato no peito e posso dizer: sou atleticano. Amanhã ou depois, daqui a não sei quantos anos, vou olhar para trás e vou dizer: sou atleticano, aprendi a ser atleticano assim como eu aprendi a ser portista. Pelo carinho, pela energia que contagia, vou ser aleticano para sempre agora.

Saiba como votar em Hulk no prêmio GOAL50 2021 clicando aqui