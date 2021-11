Voto da torcida no GOAL50 2021: como funciona

Cabe a você, torcedor, votar no melhor jogador e na melhor jogadora de 2021

O GOAL50 está de volta – mas não como você o conhece. A lista dos melhores jogadores e jogadoras do planeta passou por uma reformulação brusca, com uma novidade empolgante.

Se no passado os vencedores eram decididos por um painel de especialistas distribuídos por nossas 42 edições, neste ano cabe a você, leitor, decidir quem vai terminar no topo do ranking.

Mas como, exatamente?

Bem, nós montamos duas listas de finalistas para os melhores 50 jogadores e jogadoras do mundo, que você poderá acessar online ou pelos apps da Goal . A votação começa nesta terça-feira, dia 2 de novembro, e termina em 16 de novembro .

Calma: não vai ser o simples caso de votar no seu jogador favorito. Em vez disso, será mostrado a você uma sequência de duplas de jogadores selecionados aleatoriamente.

Lionel Messi foi melhor que Cristiano Ronaldo em 2021? Será que Alexia Putellas esteve acima de Caroline Graham Hansen?

A decisão está com você.

Basta clicar na imagem para dar seu voto. E, caso você precise de uma ajudinha para tomar sua decisão, é só clicar para virar o card do atleta e ter acesso a mais informações sobre cada um, com o que eles fizeram ao longo do último ano.

Existe um total de 2450 possíveis "duelos" nas seções masculina e feminina, e o jogador e jogadora com mais vitórias serão eleitos os vencedores do GOAL50 de 2021.

Não poderia ser mais fácil: hora de você deixar o seu voto!

A lista não é nossa, é sua.