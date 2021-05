Ex-técnico do PSG defende Neymar e usa ausência de Mbappé para explicar eliminação

Luis Fernandez está decepcionado com a eliminação do time de Mauricio Pochettino, mas espera vê-los se recuperando

Após perder por 2 a 0 para o Manchester City, o PSG deu adeus a Champions League. A eliminação na semifinal, que pode ser o fim de uma era no clube francês, teve críticas a Neymar de uma revista, mas também o ex-jogador e técnico Luis Fernandez, defendendo o brasileiro e lamentando a ausência de Mbappé na segunda partida.

“Lamento muito.. Gostei do início do jogo, do empenho que o PSG colocou. Claro, estavam perdendo por 1 a 0, mas teve o lance onde Neymar e Di Maria se atrapalharam, o chute de Di Maria que raspou o gol vazio... Eles estavam presentes, se recuperaram, mas não foi suficiente", analisou Luis Fernandez.

Foto: Getty Images

“Uma coisa é certa, a este nível erros não são perdoados. Ainda mais contra uma equipe da qualidade do Manchester City. Quando temos caras como Agüero, Gabriel Jesus ou Sterling no banco, eles tem muita qualiade. Para mim, foi o Manchester City que venceu, não o Paris que perdeu. Quando se comete erros, muitas vezes é porque o adversário o pressiona', acrescentou ele.

Luis Fernandez lamentou também a ausência de Kylian Mbappé e defendeu Neymar: "O Manchester City está muito mais forte do que na temporada passada quando foi mais delicado no campeonato e foi eliminado pelo Lyon na Liga dos Campeões. Pep Guardiola corrigiu a situação e vimos um City que joga, tem a certeza da sua força e tem total confiança (...) A ausência do Kylian Mbappé é uma desvantagem, é principal arma do time, ele está numa fase excepcional".

“É como tirar De Bruyne ou Mahrez. Eles são seu maior trunfo e quando eles não estão lá, necessariamente tem um impacto na equipe, mas também no adversário. Mbappé é um jogador assustador, que o adversário teme. A ausência dele foi prejudicial. Não quero ouvir que o Neymar seja o responsável. Entendo que podemos ficar desiludidos com a eliminação, mas eu o vi tentar, pedir a bola, mostrar que queria estar no centro do jogo. Ele pode ter errado passes, um chute", concluiu o ex-comandante do clube catalão, de 61 anos.