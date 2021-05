Fim de uma era? PSG vive indefinição com Neymar e Mbappé após queda na Champions

O time francês fica pelo caminho na principal competição que disputava, e desta vez, isso pode ser um divisor de águas

O Paris Saint-Germain mais uma vez ficou aquém em sua busca aparentemente eterna para ganhar a Liga dos Campeões ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City no Etihad Stadium, nesta terça-feira (4), com o placar de 4 a 1 no agregado.

Um colapso no segundo tempo em Paris na semana passada causou muitos danos, mas Riyad Mahrez, logo no início do segundo jogo, já mostrou ao time de Mauricio Pochettino que não teria como o PSG seguir em frente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tanto Kylian Mbappe quanto Neymar estarão sem contrato em 2022, levando o PSG a uma encruzilhada. Eles podem renovar com os dois antes do verão? Eles serão forçados a escolher entre o risco de perder um ou até mesmo os dois craques por nada em 12 meses ou irão vendê-los nas próximas semanas?

Certamente, a relutância de Mbappe em se comprometer com o clube sugere que ele tem olhos para um novo desafio, enquanto Neymar parece mais provável de permanecer no Parc des Princes, apesar dos rumores esta semana sugerindo que ele deseja voltar para o Barcelona.

A situação financeira do Real Madrid e do Barça, no entanto, está a favor do PSG. Os dois gigantes espanhós estão arrasados ​​por dívidas e precisarão encontrar maneiras inovadoras de serem competitivos por pelo menos alguns anos.

Isso, é claro, não é um problema para o PSG ou para o presidente Nasser Al Khelaifi, que têm a riqueza do estado do Catar para recorrer. Mas eles irão convencer a dupla a permanecer na equipe?

Chegar às semifinais da Liga dos Campeões não é pouca coisa para qualquer equipe, especialmente se levar em conta que deixou Barcelona e Bayern de Munique ao longo do caminho. Mas não é tudo que o clube esperava.

Por enquanto, os pensamentos se voltarão para a corrida pelo título da Ligue 1. O PSG está atrás do Lille por um único ponto, faltando três partidas para o fim, e não há margem para erros enquanto pressiona para recuperar o título.

"Não é o momento de fazer anúncios", disse o diretor-esportivo do PSG, Leonardo, quando questionado sobre o futuro de Mbappé e Neymar. “Queremos ficar com as nossas estrelas e continuar com este grupo. Mauricio Pochettino chegou há alguns meses, o projeto acaba de começar”.

Se as dúvidas permanecerem sobre o status do projeto do PSG, é provável que só elas sejam respondidas somente no final de maio. Por enquanto, porém, a realidade é que mais uma vez o PSG falhou na Champions League.