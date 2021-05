Neymar 'catastrófico': France Football dá nota dois para brasileiro em eliminação do PSG

A organizadora do Bola de Ouro não poupou críticas ao craque após a derrota para o Manchester City pela Liga dos Campeões

Com o PSG eliminado da Liga dos Campeões, obviamente as críticas sobre a participação dos parisienses recaem sobre o principal jogador do clube, Neymar. Após a derrota diante do Manchester City, por 2 a 0, no jogo de volta das semifinais, a revista France Football categorizou a atuação do craque com palavras muito duras.

"Insuportável, fominha, egocêntrico e catastrófico": foram com essas palavras que a revista, uma das mais conceituadas do planeta e famosa por ter criado o prêmio da Bola de Ouro, julgou a atuação do brasileiro no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

Não só isso: Neymar recebeu nota dois, uma das menores entre todos os jogadores em campo, empatando apenas com Florenzi, Diallo e Icardi. Nem mesmo Di María, expulso após dar um pisão em Fernandinho, recebeu nota tão baixa.

Sem Mbappé, era óbvio que os holofotes iriam focar em Neymar: o atacante era inegavelmente o jogador mais técnico do PSG dentro de campo e realmente deixou a desejar, tanto que o Manchester City não teve dificuldade para vencer os franceses. Mesmo assim, muitos acreditaram que a nota da France Football foi "fora do tom" em relação à atuação do ídolo.

Não é de hoje que a relação entre o brasileiro e a revista não é boa: recentemente, a revista descreveu sua expulsão diante do Lille, pela Ligue 1, como "festival ridículo", e afirmou que ele nunca iria amadurecer. Além disso, criticou muito o início da passagem do craque do Paris Saint-Germain, chegando a fazer uma capa com o rosto do brasileiro e a manchete "Que desperdício."

Recentemente, também, Neymar deu declarações fortes em relação à Bola de Ouro, premiação organizada pela France Football, deixando claro que não estaria "nem aí" para a honraria, afirmando que não ligaria mais se venceria ou não o prêmio.

Eliminado da Liga dos Campeões, o PSG de Neymar ainda tem mais uma missão complexa na temporada: com três rodadas por jogar, o time é o vice-líder da Ligue 1, a um ponto do Lille, e corre o risco de perder a sequência de três títulos consecutivos no Campeonato Francês.

Assim, precisando da vitória, o time volta aos gramados neste domingo (9), às 16h (de Brasília), diante do boa equipe do Rennes, pela 36ª rodada da Ligue 1. O Lille pega o Lens, também fora de casa, enquanto Monaco e Lyon, que correm por fora, enfrentam Reims e Lorient.