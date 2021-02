Ex-preparador do Real Madrid aposta que Cristiano Ronaldo jogue até os 40 anos

Giovanni Mauri trabalhou com o atacante e acredita que ele ainda tenha mais alguns anos de carreira

Cristiano Ronaldo está completando 36 anos e, ainda assim, segue jogando em alto nível, como um dos melhores jogadores do mundo. E tem quem diga que ele ainda vai longe, até os 40 anos: “fora do normal”.

Jogar por mais alguns anos é uma ideia de Cristiano Ronaldo, o craque português já falou sobre isso. Do jeito que o jogador cuida de sua saúde e é empenhado com os trabalhos físicos, a longevidade da carreira é realmente uma possibilidade, e até especialistas acreditam nisso.

Giovanni Mauri, ex-preparador físico do Real Madrid, que chegou a trabalhar com CR7 no clube aposta que até os 40 anos, Ronaldo vai estar jogando em alto nível.

“Quando chegou na Itália, eu disse que ele era um jogador incomum. Ele se adaptou e continuou marcando. Ronaldo está seguindo o método que propus no Real Madrid, onde o descanso é uma parte fundamental do treino”, disse o preparador físico, em declarações ao Tuttosport. Descanso não significa apenas dormir. Não é algo passivo, mas implica um conjunto de exercícios específicos que trabalham a parte muscular, mental e o bom funcionamento das articulações”.

Um outro motivo que leva Mauri a acreditar na longevidade de CR7 é o padrão que ele observa em relação a outros jogadores com quem ele já trabalhou, e que atuam - ou atuaram - até idade avançada, entre eles Zlatan Ibrahimovic, que aos 39 anos, segue atuando em alto nível no Milan, sem pensar em aposentadoria.

"Treinei vários jogadores dessa idade, como Maldini e Costacurta, e no PSG fiz isso com o Ibrahimovic tendo a certeza de que ele chegaria aos 40 anos bem", falou o preparador. "São todos jogadores com enorme flexibilidade muscular. Ibra se move como um dançarino, embora pese quase 100 kg. Eles são como cavalos e Cristiano pertence a esta categoria. Com certeza, ele jogará em um nível muito alto até os 40 anos”, finalizou Mauri.