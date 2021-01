Aos 39 anos, Ibrahimovic ainda bate recordes e Milan segue forte na Itália

Sueco volta a decidir pelo Milan com dois gols na vitória contra o Cagliari, que mantém Rossoneri na ponta da Serie A

O segue com sua ótima campanha na 2020/21, e se alguém pode ser considerado o símbolo do time, este é Zlatan Ibrahimovic.

Na vitória desta segunda (18) por 2x0 sobre o , o sueco voltou a decidir para o time italiano, com dois gols marcados logo no primeiro tempo. Com os três pontos, o Milan mantém a distância para a Inter de Milão, que venceu a Juventus no domingo e tenta se aproximar.

Com os gols marcados, Ibra já soma 12 em apenas 8 partidas pelo Campeonato Italiano deste ano, empatando com o belga Romelu Lukaku na segunda colocação da artilharia, e se aproximando de Cristiano Ronaldo, que já marcou 15 vezes pela Juve.

Aos 39 anos de idade, o gigante sueco segue quebrando recordes e justificando suas escalações. Essa é a primeira vez que Ibrahimovic marca nas nove primeiras partidas de um dos cinco maiores campeonatos da Europa em toda sua carreira.

O desempenho do craque também impulsiona um Milan consistente, que faz sua melhor temporada em anos. Com a vitória de hoje, os Rossoneri igualam sua melhor marca de vitórias em sequência fora de casa (16) desde o início da era de três pontos da Serie A (na temporada de 1995-96).

O próximo compromisso do Milan é já no sábado (23), contra a . Na sequência, o clássico de Milão contra a , válido pelas quartas de final da Copa da .