Ex-jogador do Newcastle duvida de sucesso de Pochettino no clube: "nunca ganhou nada"

Michael Chopra ainda elegeu como o melhor sucessor de Bruce, e falou sobre a possibilidade de Coutinho assinar com o clube na próxima janela

Aposentado desde 2017, o ex-atacante Michael Chopra, que defendeu o durante uma temporada e conhece o espírito do clube, foi bem sincero ao falar sobre os rumores que apontam Mauricio Pochettino como o próximo treinador do clube inglês, deixando algumas dúvidas sobre o sucesso do argentino.

"Escolheria o Rafael Benítez em vez do Pochettino. Ele conseguiu reconstruir o do nada, e os levou à final da e disputou a Premier League. Mas nunca ganhou nada. Essa é a única coisa que tenho contra ele e que me deixa com pé atrás. Já o Benítez tem um trabalho no clube. Esteve muito bem e construiu uma ótima relação com os torcedores, simplesmente pedia mais dinheiro para tentar levar a equipe para a primeira metade da classificação. E ganhou troféus em praticamente todos os clubes em que esteve", disse em entrevista ao Daily Star.

Chopra, que nasceu em Newcastle e tem uma forte ligação com o local, explicou que o ex-técnico do tem um estilo de jogo que a atual equipe não tem.

"O Newcastle é difícil de administrar porque é preciso colocar os torcedores do seu lado rapidamente, mas o Benitez conseguiu fazer exatamente isso", disse ele.

“Tenho amigos que não gostam mais com o Bruce tentando tirar um 1 a 0. Não é divertido, não é futebol e não é Newcastle", acrescentou.

Por fim, ele opinou sobre a possibilidade de Coutinho e Bale assinarem com o Newcastle: "O dinheiro fala quando você quer contratar jogadores e, no final das contas, terá que pagar mais para atraí-los. Não acho que Coutinho ou Bale recusariam a oportunidade. O Newcastle é um grande clube", concluiu.

Perto de deixar o de Munique, Philippe Coutinho é especulado em diversos clubes da Premier League, como o Tottenham, Newcastle e .