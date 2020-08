Everton Cebolinha é só mais um problema entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho

Negociação de Cebolinha com o Benfica se torna mais um episódio na rivalidade entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus

A negociação entre Everton Cebolinha e Benfica está bem encaminhada. O jogador é um pedido de Jorge Jesus, novo treinador do clube português, para a próxima temporada. Porém, após o Gre-Nal desta quarta feira (6), Renato Gaúcho se mostrou bastante incomodado com a postura do técnico ex- ao longo dos últimos dias.

Segundo Portaluppi, Jesus telefonou para Cebolinha, em meio à negociação com o , com a intenção de convencer o atacante a não atuar na partida contra o Internacional, válida pela final do segundo turno do .

Sem o contrato assinado em definitivo, o português teria, de acordo com Renato, aconselhado a ficar de fora da partida para evitar uma lesão ou algum problema que pudesse atrapalhar as negociações. Conforme foi falado em entrevista coletiva, após a vitória do Tricolor sobre o Inter, a postura teria incomodado bastante a cúpula diretiva do .

“O que me aborreceu foi o Jesus ligar para o jogador. Em momento algum o disse que não queria jogar. O Benfica que pediu para ele não jogar”, criticou Renato.

“Sabia que estava às vésperas de decisão, que não estava fechado, tentou fazer a cabeça para não ele não jogar e nos aborreceu bastante. Sabíamos o que tinha acontecido e ficamos calados. Foi o que me aborreceu”, completou.

Além do treinador, Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, também se manifestou a respeito do assunto.

“Minha reação é de indignação. Profissional do nível do JJ tem ciência, conhece muito vestiário, estava tentando criar um constrangimento”, comentou o dirigente.

“Só não houve porque o Everton é um grande profissional e há um ambiente no vestiário do Grêmio, sob a liderança do Renato, que consegue nestes momentos amparar uns aos outros. Pela sua grandeza, o Grêmio merece respeito seja de quem for. De qualquer parte do mundo”.

Rivalidade e troca de farpas no passado

Foto: Buda Mendes / Equipe

O episódio com Cebolinha não foi o primeiro que esquentou as coisas entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho.

Após a conquista da Libertadores, em 2017, o Grêmio sempre foi tido como a melhor equipe do e Portaluppi como o melhor treinador em clubes brasileiros. Até que Jorge Jesus chegou e mudou o Flamengo de patamar.

Com a liderança no Brasileirão e as grandes atuações dentro de campo, o carioca ganhou destaque nacional e a rivalidade entre os treinadores aumentou. Então, o destino colocou as duas equipes frente à frente na semifinal da Libertadores de 2019. A troca de farpas entre os dois começou antes mesmo da partida e esquentou ainda mais a decisão.

“Ninguém que joga mais bonito está atrás [no Brasileiro]. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo”, declarou Jesus ao ser perguntado sobre qual era o melhor time.

“Se o Grêmio me der R$ 160 milhões para contratar, vou montar uma seleção. O Grêmio não gastou nem R$ 10 milhões. Óbvio que o Jesus vai puxar a sardinha para o lado do Flamengo, eu faria a mesma coisa”, respondeu Renato após as falas de JJ.

“O Flamengo joga bonito, sim, mas há pouco tempo. O Grêmio faz isso há três anos. São grandes equipes, mas a diferença financeira, colocando na balança, é enorme. Daqui a 30 ou 32 dias vamos nos encontrar. O Flamengo tem jogado um belo futebol, mas com aqueles jogadores é obrigação", completou.

Então, a partida finalmente chegou para “decretar” qual o melhor time, e a goleada do Flamengo por 5 a 0 tratou de não deixar muitas dúvidas. Após o jogo, Renato voltou a falar sobre o Flamengo de Jesus.

“Estão na final da Libertadores. Méritos. Montaram um grande grupo, com jogadores de nível de seleção. É nítido o trabalho do Jorge Jesus, temos uma relação normal. Mas o Flamengo até agora não ganhou nada, o Grêmio ganhou”.

Pouco tempo depois o Flamengo confirmou o título da Libertadores batendo o na final. Então, os dois treinadores caminhavam para ter novos grandes embates em 2020, mas o Benfica levou Jorge Jesus. Mas mesmo à distância, a rivalidade promete continuar.