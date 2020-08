Paolo Guerrero está devendo? Peruano completa 14 clássicos sem gols

Último gol de Guerrero em um clássico estadual foi em 2017; jejum contra o Grêmio incomoda os torcedores colorados

Um dos principais jogadores do , Paolo Guerrero vive um jejum que incomoda não só o próprio atacante, mas também a torcida colorada. Desde 2018 no Inter, o peruano não balançou as redes contra o . Somando seu tempo no , já são 14 clássicos em branco.

Em sete Gre-Nais, todos como titular, Guerrero não conseguiu marcar nenhum gol. Para piorar, tampouco seus companheiros marcaram. Nos mesmos sete jogos contra o maior rival, o Inter não fez gol algum.

Sem comemorar gol algum do Inter em Gre-Nais, Guerrero não sabe o que é vencer o maior rival do Rio Grande do Sul. São três empates e quatro derrotas em jogos contra o Grêmio.

No último duelo entre tricolores e colorados, melhor para o time de Renato Portaluppi, que venceu por 2 a 0 e garantiu sua vaga na final do Campeonato Gaúcho - o Grêmio enfrentará o , vencedor do primeiro turno.

Outro jejum que incomoda os torcedores do time do Beira-Rio é o de Eduardo Coudet. Em quatro clássicos treinando o Inter, o treinador não conseguiu vencer. Foram três derrotas e um empate.

Retrospecto de Paolo Guerrero em Gre-Nais

14/04/2019 - Internacional 0x0 Grêmio

17/04/2019 - Grêmio 0x0 Internacional

03/11/2019 - Grêmio 2x0 Internacional

15/02/2020 - Internacional 0x1 Grêmio

12/03/2020 - Grêmio 0x0 Internacional

22/07/2020 - Internacional 0x1 Grêmio

05/08/2020 - Grêmio 2x0 Internacional

O jejum de Guerrero em clássicos é antigo. Já são 14 clássicos em branco, somando sua passagem por Flamengo e Internacional. Desde de maio de 2017, o atacante não marca nenhum gol contra os principais rivais de seus times.

A última vítima de um dos principais atacantes da história do Peru em clássicos estaduais foi o , na final do de três anos atrás. Ele disputou mais sete clássicos com o Flamengo antes de trocar do Rubro-negro pelo .

Quando ainda atuava pelo Flamengo, o peruano já era criticado por não balançar as redes contra o , time que enfrentou nove vezes pelo time da Gávea. Contra e Fluminense, ele marcou quatro gols em cada em 17 partidas ao todo.

No Corinthians, o rival que mais sofreu gols do jogador foi o . Foram três tentos do peruano contra o Tricolor em dez jogos. Contra e , Guerrero balançou as redes somente uma vez contra cada time.