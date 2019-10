Opinião: Renato falou, Fla de Jorge Jesus preferiu responder em campo

"Foi no Maracanã o tira-teima. Na verdade, a surra. Foi a vez de Portaluppi ficar contra a parede e ver escancarado o atraso do futebol brasileiro"

Por Bruno Guedes - @brguedes

O que aconteceu na noite de quarta-feira, pela semifinal da Libertadores, foi uma das maiores humilhações que o Maracanã presenciou. Enquanto um rival - que preferiu falar muito e até flertar com o preconceito em suas palavras - era goleado, o outro continuava a gritar com sua equipe e pedir organização. O foi torturado por Jorge Jesus, pelo seu trabalho e por tudo que Renato Gaúcho falou.

Jesus chegou ao em julho sob a desconfiança de muitos, a torcida contra de grande parte da imprensa - que defende os superados técnicos brasileiros, alguns deles amigos dos formadores de opinião - e muita esperança dos rubro-negros. Sem falar na gigantesca má vontade daqueles que não aceitam que o futebol nacional ficou para trás, que é arcaico. E pouco a pouco foi consolidando sua filosofia com muito trabalho e poucas palavras.

Do outro lado, Renato Gaúcho reencarnava a sua aura de tempos de jogadores. Provocador e com lamentáveis declarações, preferiu partir pro ataque pessoal e manter a sua maneira de trabalhar, poupando atletas de competições nacionais e entrevistas polêmicas. Menosprezou o rival e disse que era seu time que tinha o melhor futebol do país.

Foi no Maracanã o tira-teima. Na verdade, a surra. Após humilhar Felipão e dar nó tático no Mano Menezes, foi a vez do Portaluppi ficar contra a parede e ver escancarado o atraso do futebol brasileiro.

Foi como o conto da cigarra e a formiga: enquanto a cigarra passou a estação inteira cantando, a formiga preferiu trabalhar. Quando o inverno chegou, foi ela quem desfrutou de tanto esforço. E ele veio em forma de humilhação: 5 a 0 em uma semifinal de Libertadores. O tricampeão, três vezes semifinalista da competição, foi massacrado pelo do Jorge Jesus e seus 120 dias à frente do clube.

Após 38 anos o volta à final do mais importante torneio do continente. E não chega como azarão, chega como favorito. O português, antes atacado e tratado com desprezo por aqueles que ficaram para trás na história do futebol, resgatou o verdadeiro futebol brasileiro em três meses. Ninguém joga o que um dia foi nosso que a equipe do lusitano. Mais uma humilhação para os técnicos locais.

Renato Gaúcho, o Flamengo não tem o melhor futebol do Brasil. O Flamengo tem o melhor futebol do continente.