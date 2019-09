Jorge Jesus evita polêmica com Renato Gaúcho e prevê Flamengo ainda mais goleador

O treinador português também falou da relação de carinho que já criou com a torcida rubro-negra

Jorge Jesus está cada vez mais nos braços do torcedor rubro-negro, encantado com o futebol que o time passou a jogar desde a chegada do treinador português. E após a vitória por 3 a 0 sobre o , que manteve o na liderança do Brasileirão após 17 rodadas, o técnico não escondeu o orgulho com o que viu em campo. Seguro e decisivo, os cariocas não deram chances para os alviverdes e fizeram, segundo o comandante, a melhor exibição desde sua chegada.

“Foi talvez o melhor jogo desde que cheguei ao Flamengo. Equipe cada vez mais consciente do que tem que fazer. Hoje jogou com um rival muito forte que não conseguiu nos segurar, fomos forte ofensivamente, seguros defensivamente”, disse em sua entrevista coletiva, na qual também retribuiu o carinho dos torcedores que lhe homenagearam: “No Maracanã antes de começar já está ganhando de 1 a 0. Nem sempre as coisas vão correr bem, espero que quando não correrem eles sejam iguais. é para eles, é a satisfação de milhares de brasileiros, eu também sou um dos milhares satisfeitos com essa exibição”.

Fim de polêmica com o ?

Perguntado também sobre a réplica dada por Renato Gaúcho, que no último sábado garantiu que se o seu Grêmio tivesse o investimento do Flamengo, jogaria ainda melhor, JJ desta vez buscou encerrar as discussões sobre qual equipe joga o melhor futebol do . Em outubro, Grêmio e Flamengo iniciam as disputas de semifinal da Libertadores da América.

"Eu não quero entrar por aí. Tive uma opinião, respeito muito o Renato Gaúcho. Eu cheguei ao Brasil agora, ele tem muitos anos de Brasil, já conquistou muita coisa. Eu não conquistei nada. Não quero entrar em polêmica, quero dar satisfação aos torcedores onde trabalho. Estou concentrado nos objetivos, aquilo que o Flamengo pode alcançar: a conquista do título nacional, chegar à final da Libertadores”.

Ataque ainda mais forte

E para atingir estes objetivos, um dos maiores trunfos de JJ é um ataque espetacular. Gabigol, autor de dois gols neste domingo (01), vive a melhor fase de sua carreira, assim como Arrascaeta e Bruno Henrique. Juntos, eles somam 29 tentos, mais do que 18 dentre as 20 equipes que estão na Série A – além do Flamengo só o não fez menor gols, estando na verdade empatado com a trinca.

Perguntado se lembra de uma dupla de ataque mais goleadora do que Gabriel e Bruno Henrique – que apareceu bem, com assistência contra o Palmeiras -, Jesus disse que não e ainda fez uma previsão: as redes ainda balançarão muito mais.

“Me perguntou se já tive jogadores com tantos gols assim, já tive dois jogadores com 50 e muitos gols, mas quando acabou o ano. Eles vão estar à frente, ainda tem muitos jogos. Deve-se à qualidade e ao talento. Os jogadores que temos avançados, Arrascaeta, Ribeiro, Gabi e Bruno Henrique, não é fácil segurá-los. E cada vez mais vai ser mais difícil”.

O Flamengo volta a entrar em campo no sábado (07), quando viaja para enfrentar o Avaí.