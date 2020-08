Grêmio encaminha venda de Everton Cebolinha para o Benfica

Clube gaúcho está perto de definir os últimos detalhes do acordo de 20 milhões de euros, com 15% de uma venda futura

O encaminhou nas últimas horas a venda de Cebolinha para o . A Goal apurou que o acordo está a um passo de ser concretizado por 20 milhões de euros (R$ 125 milhões), com direito ainda a 15% de mais valia (ganho em cima da valorização numa nova transferência).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Pedido especial do treinador português Jorge Jesus, com quem duelou na temporada passada, no Campeonato Brasileiro e também na , o atacante do Tricolor é visto para já como o principal reforço ofensivo dos encarnados, que inicialmente tentaram a contratação de Bruno Henrique, do Flamengo.

Mais times

Aos 24 anos, tem contrato até 2023 e multa rescisória de 120 milhões de euros (cerca de R$ 747 milhões) para o mercado estrangeiro, onde há meses é alvo de interesse do Everton, da . Inicialmente, estava avaliado em 30 milhões de euros (R$ 187 milhões).

O clube gaúcho, vale lembrar, é detentor de 50% dos direitos econômicos do jogador. O restante está dividido entre o empresário Gilmar Veloz (30%), o (10%) e um investidor (10%).

Presença no Gre-Nal

Mesmo com a negociação muito bem encaminhada, Everton Cebolinha vai jogar o Gre-Nal desta quarta-feira, que vai decidir o campeão do .