Espanyol x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

Espanyol e Barcelona fazem clássico catalão neste domingo (13), no estádio Cornellà-El Prat, às 17h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanyol x Barcelona DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Cornellà-El Prat, Barcelona - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, vai transmitir o jogo deste domingo, no Cornellà-El Prat. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na parte debaixo da tabela ocupando a 13ª posição, mas sem ser ameaçado pela zona de rebaixamento, o Espanyol chega com força total para o clássico.

Do outro lado, o Barcelona está em quarto lugar da La Liga, e sabe que um tropeço pode fazê-lo sair da zona de classificação às competições europeias.

O Barça tem duelo importante no meio da semana contra o Napoli pela Liga Europa e, por isso, pode fazer alterações na equipe.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ESPANYOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athetic Bilbao 2 x 1 Espanyol La Liga 7 de fevereiro de 2022 Espanyol 1 x 4 Betis La Liga 21 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanyol x Sevilla La Liga 20 de fevereiro de 2022 10h (de Brasília) Villarreal x Espanyol La Liga 27 de fevereiro de 2022 10h (de Brasília)

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 2 Atlético de Madrid La Liga 6 de fevereiro de 2022 Alavés 0 x 1 Barcelona La Liga 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas