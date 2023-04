A escalação do Real Madrid contra o Chelsea nas quartas de final da Champions League

Carlo Ancelotti terá o time titular contra os Blues, pelas quartas de final

O Real Madrid está escalado para o confronto contra o Chelsea, pelas quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira (12). Carlo Ancelotti vai com o time tido como titular, incluindo o brasileiro Rodrygo, que completa o ataque.

Artilheiro e garçom dos Blancos na Liga dos Campeões, Vinicius Jr. é peça fundamental da equipe em busca de um bom resultado neste jogo de ida. O time do Real Madrid está escalado da seguinte forma: Courtois; Carvajal, E. Militão, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr. e Rodrygo.

Real Madrid e Chelsea se enfrentam no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, a partir das 16h (de Brasília), desta quarta-feira (12). A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da HBO Max, no streaming, com narração de André Henning, comentários de Vitor Sérgio e apresentação de Taynah Espinoza. O jogo de volta, em Londres, será na próxima terça-feira (18),