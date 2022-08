Emprestado ao Bahia, Davó tem proposta russa; Corinthians deve negociá-lo

Emprestado ao Bahia, atacante será negociado de forma definitiva, mas conversas estão em estágio inicial

Um dos destaques da Série B com as cores do Bahia, Matheus Davó recebeu uma proposta da Rússia no mercado da bola. O Corinthians aceita liberar o atacante em definitivo nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

O problema é que o clube da Fonte Nova tem preferência em uma possível aquisição do jogador, como pôde confirmar a reportagem. Ele tem acordo de empréstimo com os baianos até dezembro de 2022.

As partes adotam sigilo ao falar sobre as tratativas, que ainda estão em estágio inicial. Clube e condições do negócio (valores e forma de pagamento), portanto, não são revelados. A tendência é que as conversas evoluam nos próximos dias.

Contratado pelo clube do Parque São Jorge em janeiro de 2020, Davó não teve espaço no clube e vive sua melhor fase na carreira no Bahia. Ele soma 28 jogos pela equipe, com nove gols marcados e três assistências. Ele é o artilheiro do Tricolor de Aço na Série B. Nos últimos cinco jogos do time, marcou quatro vezes.

Com a camisa do Timão, Davó disputou apenas sete jogos oficiais, mas anotou dois gols. Depois, foi emprestado ao Guarani, Philadelphia Union, da MLS nos Estados Unidos, e também ao São Bernardo.