Edmilson: "Neymar precisa de uma boa temporada para apagar erros"

Edmilson acredita que somente uma boa temporada poderá colocar em esquecimento as polêmicas envolvendo Neymar

Ex-jogador da seleção brasileira, Edmilson concedeu entrevista exclusiva ao DAZN. Aos 43 anos, o campeão do mundo com o em 2002, alertou Neymar sobre a próxima temporada.

Após polêmicas envolvendo o craque fora de campo e o embate com o sobre a permanência no clube, Edmilson acredita que o atacante precisará de boas atuações ao longo de 2019-20 para “apagar os erros”.

“Eu acho que o Neymar agora com 27, 28 anos precisa fazer uma boa temporada para apagar os erros que ele cometeu dentro e fora de campo. Talento ele tem”, comentou.



(Foto: Getty Images)

A última polêmica envolvendo Neymar ocorreu no início desta semana por conta da ausência do jogador na apresentação de pré-temporada do . A falta de Neymar poderá custar mais de R$ 1 milhão aos bolsos do atleta caso o time francês decida multá-lo.

Com a possível saída do PSG, os rumores sobre o retorno ao ganharam forças. E, segundo Edmilson, a seria o melhor lugar para o brasileiro recuperar o bom futebol que apresentou durante o tempo no qual atuou pelo Barça ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. O ex-jogador Rivaldo também opinou sobre o assunto e chegou a dizer que "adoraria que Neymar voltasse ao Barcelona".

“Pegando o perfil da liga inglesa, italiana, francesa e espanhola, a que mais se enquadra é vim para a Espanha, no , , ou o Barça. Há uma conversa mas eu acho que essa novela (Neymar continuar no PSG) vai até o final de agosto”, disse.

Entre os clubes citados por Edmilson, apenas Barcelona e Real Madrid manifestaram interesse por Neymar. O Real, por sua vez, segue atrás nas negociações comparado com o rival Catalão e teria colocado Ney “na geladeira” como informou a Goal recentemente.