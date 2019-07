Neymar cada vez mais longe do Real Madrid por valores e divergências

Interesse de Real Madrid pelo brasileiro continua “na geladeira”; Fair Play Financeiro é um empecilho

Neymar está em uma encruzilhada. O jogador que há duas temporadas se tornou o atleta mais caro da história do futebol ao se transferir do para o , ainda não definiu em qual equipe irá jogar na temporada 2019-20.

Neymar demonstrou não estar disposto em retornar ao após não se apresentar à pré-temporada com o clube. O Barcelona, por sua vez, trabalha para o retorno do craque ao Camp Nou. E enquanto isso, o outro fator da equação, o , segue interessado no atleta mas se mantém nas entrelinhas a respeito de uma possível negociação como apurou a Goal, recentemente.

O Real não quer descartá-lo completamente pois o brasileiro sempre foi um dos grandes objetivos de desejo de Florentino Pérez, presidente dos blancos. Por outro lado, não há consenso entre todos os gestores do clube, além dos mais, as contas por Ney não fecham.

Como destacado na última quarta-feira (10), pela Goal, o Real tem como principal alvo para a temporada 2019-20, Paul Pogba. O francês é o principal desejo do treinador Zinedine Zidane.

A situação é delicada financeiramente: para assinar com Pogba o Real precisaria primeiro vender Gareth Bale, Isco Alarcón e James Rodríguez para não descumprir o Fair Play Financeiro da Uefa no fechamento do mercado, o que poderá acarretar em graves punições ao clube. A operação “Neymar” seria quase o dobro dos valores de Pogba.

Além disso, a suposta assinatura de Neymar fecharia as portas para uma hipotética transferência de Kylian Mbappé em um futuro próximo. Conforme publicado pela Goal há duas semanas, a opção de Neymar no Real Madrid esfriou gradativamente, embora ninguém queira descartá-lo na íntegra.