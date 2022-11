Dudu e Palmeiras esbarram em divergência em reunião por novo contrato

Estafe do atacante e Palmeiras trocam 'acusações' sobre tentativa de mudança de moldes em reunião para a assinatura de novo contrato

Dudu e Palmeiras entraram em rota de colisão depois da reunião que selaria a assinatura do novo contrato do atacante. O estafe do atleta e a diretoria trocaram 'acusações' sobre tentativa de mudança em uma cláusula do compromisso. A informação foi inicialmente divulgada pelo Nosso Palestra e confirmada pela GOAL.

Clube e jogador tinham acordo verbal para assinar compromisso até dezembro de 2025, com metas estabelecidas para extensão automática do acordo até o fim de 2026.

A divergência entre Dudu e Palmeiras foi justamente por causa dos objetivos que permitem a extensão do vínculo — o estafe do atleta alega que a diretoria tentou fazer alterações nos moldes combinados, enquanto a cúpula diz que aconteceu justamente o contrário, com os representantes do atacante tentando a modificação.

O encontro para a assinatura do novo contrato do atacante ocorreu na última segunda-feira (14), na Academia de Futebol, e contou com as presenças da presidente Leila Pereira e do diretor de futebol Anderson Barros.

Aos 30 anos, Dudu terá o mesmo salário na renovação com o Palmeiras. O atacante é dono da maior remuneração da Academia de Futebol atualmente, recebendo cerca de R$ 2 milhões por mês.

O jogador também é um dos destaques do plantel comandado por Abel Ferreira. Em 2022, ele fez 66 partidas pelo Verdão, com 4.985 minutos em campo. No período, marcou dez gols e se responsabilizou por 12 assistências.