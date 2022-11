Palmeiras e Dudu têm acordo verbal para renovar até o fim de 2025

Novo contrato permitirá prorrogação até dezembro de 2026 por meio de metas — ele terá que completar um percentual de partidas nos próximos três anos

Palmeiras e Dudu têm um princípio de acordo para a renovação. O atleta estenderá o compromisso até dezembro de 2025, e o novo vínculo terá uma minuta que permite a renovação contratual em caso de cumprimento de metas estabelecidas, como soube a GOAL.

O jogador terá que atuar por um número determinado de partidas durante os próximos três anos — 2023, 2024 e 2025 — para prorrogar automaticamente o contrato na Academia de Futebol até o fim de 2026.

Estes foram os moldes da última proposta apresentada pelo Verdão ao estafe do jogador. O atleta deu sinal positivo e chegou a um acordo verbal com a diretoria. No entanto, aguarda uma reunião para sacramentar o negócio, o que deve acontecer somente ao fim do Brasileirão.

No novo contrato, Dudu manterá o salário que recebe no Palmeiras — ele é o jogador mais bem pago do elenco atualmente. Os valores de remuneração, direitos de imagem e premiação serão os mesmos no novo vínculo.

A negociação para a renovação do atacante se arrastou nos últimos meses. Ele queria assinar um novo vínculo até dezembro de 2026. A diretoria palmeirense, contudo, não estava disposta a dar mais três anos de contrato ao jogador. Esta era a principal divergência entre as partes nas tratativas.

O diretor de futebol Anderson Barros, com aval da presidente Leila Pereira, propôs um contrato até o fim de 2025, com metas que permitem a prorrogação do vínculo por mais 12 meses. A negociação foi definida nos últimos dias, e Dudu aguarda apenas uma posição oficial do clube para assinar o novo documento.

Em 2022, o atacante fez 65 partidas, com 10 gols marcados e 13 assistências. Ele foi titular em 61 oportunidades, somando 4.915 minutos sob comando do técnico Abel Ferreira.