Dodi quer valorização no Fluminense para renovar: em campo, importância já justifica?

Entrave do meio-campista com o clube anima outros interessados; contrato se encerra no fim do ano

Surpresa do Brasileirão até o momento, o Fluminense vai brigando nas posições mais altas da tabela. Com uma equipe sólida comandada por Odair Hellmann, o Tricolor vai conquistando pontos e se mantendo entre os líderes. Muito disso, é claro, passa pelo futebol do meio-campista Dodi, "motorzinho" do time.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Contratado em 2018 por empréstimo do , o volante está em definitivo no clube desde o ano passado e assumiu a titularidade absoluta da posição em 2020. Com boa chegada ao ataque e demonstrando intensidade na marcação, vem sendo um dos destaques da boa campanha dos cariocas.

Mais times

O problema é que Dodi só tem contrato até o final do ano. Como ainda não estava consolidado na equipe titular quando assinou com o , só garantiu a sua permanência na época até dezembro de 2020. Agora, sua renovação já virou uma novela e atrai a atenção de outros grandes do futebol brasileiro.

Foto: Lucas Merçon / F.C.

De qualquer jeito, como já fez 17 jogos pelo Tricolor no Brasileirão, o meio-campista não pode reforçar outra equipe nesta temporada, ainda que fique sem contrato. O problema é que o jogador, mais valorizado do que nunca, pediu valores fora da realidade do clube carioca para renovar o vínculo.

Segundo noticiado pelo GE, o estafe de Dodi pediu um contrato de quatro anos para ficar, com valores que chegam aos R$ 270 mil mensais e luvas de R$ 2 milhões. Seria um custo total de R$ 16 milhões para garantir que o atleta de 24 anos fique até 2024 no Fluminense. Enquanto isso, o clube acena com uma proposta de três anos e cerca de R$ 100 mil por mês, além de luvas de R$ 600 mil.

Tratam-se de valores inferiores ao que alguns veteranos menos produtivos, como Wellington Silva, Egídio e Ganso, por exemplo, recebem mensalmente. Titular absoluto, o meio-campista não só vem fazendo boas partidas, como é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro até o momento - é o terceiro da posição no tradicional prêmio da Bola de Prata, da ESPN, e recebeu votos na eleição da Goal que montou a seleção do primeiro turno da competição.

Mais artigos abaixo

Montamos nossa seleção do primeiro turno do Brasileirão! Que tal esse time? 🏆🇧🇷



Juntamos nossa redação e votamos nos destaques até agora 🗳️



Deu até para rechear um belo banco de reservas! Ficou uma equipe justa? 🤔 pic.twitter.com/rMfvDJkbB8 — Goal (@GoalBR) November 3, 2020

Assim, a novela vai se estendendo e outros clubes já aparecem como possíveis destinos para Dodi. O de Fernando Diniz, por exemplo, teria pedido a contratação do jogador, segundo a Gazeta Esportiva - o treinador já trabalhou com o atleta em 2019 no Tricolor. Da mesma forma, de acordo com o Bola Vip, o também estuda a situação do volante.

Em um momento de rara paz nas Laranjeiras, o Fluminense precisa resolver logo a situação do meio-campista. Caso contrário, pode perder um de seus principais jogadores no momento para alguns de seus rivais diretos. Resta saber o que tempo dirá sobre o futuro de Dodi.