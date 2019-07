Fernando Diniz pressionado no Flu: "a gente joga bonito, mas precisa vencer"

Tricolor venceu apenas um dos últimos dez jogos na temporada

Na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos conquistados em 12 jogos, o alcançou mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. No sábado (27), a equipe foi derrotada pelo por 2 a 1, e o técnico Fernando Diniz liga o sinal de alerta com o risco de demissão.

"Isso pode acontecer. A gente precisa ter coragem e amor pelo que faz. E gostar de onde está. Eu tenho tudo isso pelo Fluminense. Eu espero, de fato, que a gente comece a vencer. Isso é fundamental. A torcida conseguiu entender o que a gente quer no campo. Mas a gente precisa ganhar. A gente joga bem, joga bonito. Agora, eu já falei aos atletas, temos de ganhar. E só tem um jeito: insistir e acreditar no que estamos fazendo", disse o treinador.

Na próxima rodada, o Tricolor volta a jogar no Maracanã: sábado (3), às 19h (de Brasília), diante do . Antes, na terça (30), encara o pela Sul-Americana.