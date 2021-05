Do que o Palmeiras precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Com campanha perfeita nas primeiras rodadas da fase de grupos, o Alviverde pode se garantir no mata-mata já nesta terça-feira (11)

O atual campeão da Copa Libertadores começou a edição de 2021 com tudo. Com campanha perfeita após os três primeiros jogos, o Palmeiras pode garantir classificação para as oitavas de final da competição já nesta terça-feira (11), quando enfrenta o Independiente del Valle fora de casa pela quarta rodada do Grupo A.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Favorito em sua chave, o Alviverde venceu seus primeiros contra Universitario, Independiente del Valle e Defensa y Justicia, sendo que apenas contra a equipe equatoriana o time atuou no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira tem o melhor ataque da competição até aqui ao lado de Flamengo e Internacional com dez gols marcados. Na defesa, o time sofreu três gols.

Do que o Palmeiras precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

O Alviverde precisa de uma vitória contra o Independiente del Valle nesta terça para se garantir nas oitavas de final da Libertadores de 2021. Se conseguir o triunfo fora de casa, a equipe chegará aos 12 pontos em seu grupo e não poderia mais ser alcançado pelo rival equatoriano e pelo Universitário (que ainda não somou pontos na competição).

Empate ou derrota contra o Del Valle ainda não garantem o Palmeiras na próxima fase do torneio sul-americano, mas a equipe palestrina seguirá líder de seu chaveamento independente de qualquer resultado da sua partida e do confronto entre Universitario e Defensa y Justicia.

Além da partida contra o Independiente del Valle nesta terça-feira às 21h30 (de Brasília), que você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal, o Alviverde terá mais dois compromissos antes do término desta primeira etapa, contra o Defensa y Justicia e o Universitario, ambos os jogos no Allianz Parque.