Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Como empataram no Allianz Parque sem gols no primeiro duelo, quem vencer terá pela frente o Flamengo ou o Barcelona de Guayaquil. Qualquer empate com gols dá a classificação ao Verdão, pelo critério dos gols marcados fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e na Conmebol TV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Palmeiras DATA Terça-feira, 8 de setembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Mineirão. Na Goal, você vê o duelo e os destaques da partida em tempo real.

Veja os números do canal da Conmebol TV?

Sky

canais 220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Decidindo em casa a classificação para a final da Copa Libertadores, com a presença da torcida, o técnico Cuca descartou qualquer pressão em cima do Atlético-MG, e jogou a responsabilidade para o Palmeiras.

"O Palmeiras perdeu um clássico, sempre é uma cobrança muito grande que você tem em cima. Isso não entra em campo na terça-feira, na terça-feira entra um placar de zero a zero na casa do Atlético, de quem vencer vai passar adiante", afirmou.

Para o jogo decisivo, Cuca não deverá contar com o atacante Diego Costa, que sofreu um lesão muscular na partida de ida. Vargas é o principal candidato para assumir a vaga ao lado de HUlk no ataque.

Já o Palmeiras, apesar de jogar com a vantagem do empate com gols, chega pressionado depois da derrota para o Corinthians na última rodada do Brasileirão.

Sem desfalques, o técnico Abel Ferreira poderá contar com todos os seus jogadores para a semifinal.

"No próximo jogo, estaremos prontos, confiantes, trabalhando a parte mental. É um jogo que decide vaga para a final da Libertadores. Somos os atuais campeões e vamos defender o título com unhas e dentes. Enfrentamos um time cascudo, que fez investimento muito grande, mas com nossas armas e inteligência, vamos procurar entrar competitivos. Nosso objetivo é estar na final", afirmou o treinador português.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Tchê Tchê e Nacho Fernandez; Hulk e Vargas.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano (Wesley).

Qual é a campanha do Palmeiras na Libertadores 2021?

Com apenas uma derrota na fase grupos, o Palmeiras encerrou em primeiro lugar do grupo A, com 15 pontos. Até o momento, foram oito vitórias, deois empates e uma derrota.

Universitário 2 x 3 Palmeiras - 21 de abril de 2021

Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle - 27 de abril de 2021

Defensa u Justicia 1 x 2 Palmeiras - 4 de maio de 2021

Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras - 11 de maio de 2021

Palmeiras 3 x 4 Defensa y Justicia - 18 de maio de 2021

Palmeiras 6 x 0 Universitário - 27 de maio de 2021

Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras - 14 de julho de 2021

Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica - 21 de julho de 2021

São Paulo 1 x 1 Palmeiras - 10 de agosto de 2021

Palmeiras 3 x 0 São Paulo - 18 de agosto de 2021

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - 21 de setembro de 2021

Qual é a campanha do Atlético-MG na Libertadores 2021?

Invicto e líder do grupo H com 16 pontos, o Atlético-MG terminou a primeira fase conquistando cinco vitórias e um empate na Libertadores, enquanto nas oitavas eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, e o River Plate, nas quartas.

La Guaira 1 x 1 Atlético-MG - 21 de abril de 2021

Atlético-MG 2 x 1 América de Cali - 27 de abril de 2021

Atlético-MG 4 x 0 Cerro Porteño - 4 de maio de 2021

América de Cali 1 x 3 Atlético-MG - 13 de maio de 2021

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético-MG - 19 de maio de 2021

Atlético-MG 4 x 0 La Guaira - 25 de maio de 2021

Boca Juniors 0 x 0 Atlético-MG - 13 de julho de 2021

Atlético-MG 0 (3) x (1) 0 Boca Juniors - 20 de julho de 2021

River Plate 0 x 1 Atlético-MG - 11 de agosto de 2021

Atlético-MG 3 x 0 River Plate - 19 de agosto de 2021

Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG - 21 de setembro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Libertadores 22 de setembro de 2021 São Paulo 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Internacional Brasileirão 2 de outubro de 2021 21h (de Brasília) Chapecoense x Atlético-MG Brasileirão 6 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG Libertadores 21 de setembro de 2021 Corinthians 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 25 de setembro de 2021

Próximas partidas