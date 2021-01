Palmeiras na Libertadores: maiores artilheiros, goleadas e participações

Confira algumas informações importantes sobre a história do Palestra no principal torneio da América do Sul

Campeão em 1999, o Palmeiras busca seu segundo título da Libertadores da América, neste sábado, 30 de janeiro, diante do Santos, em um total de 20 participações no torneio.

Com a classificação para a grande decisão, a quinta de sua história, o Verdão se tornou o segundo clube brasileiro com mais finais disputadas, ao lado de Grêmio e do próprio Santos, adversário deste sábado.

Na edição de 2020 do torneio, Rony foi um dos grandes destaques da equipe, com cinco gols marcados até o momento, e concorre ao prêmio de melhor jogador da Libertadores ao lado de Weverton.

O camisa 1, por sinal, fez jus à tradição de goleiros que o Palmeiras possui na Libertadores, com atuações incríveis, como na semifinal contra o River Plate. Com 28 partidas disputadas pelo Verdão no torneio, ele está prestes a entrar no seleto grupo de jogadores que mais vezes vestiram a camisa Alviverde na competição.



Abaixo, confira quais são os jogadores que mais entraram em campo pelo Palmeiras e os que mais contribuíram com gols na Libertadores da América!

MAIORES ARTILHEIROS

(Foto: Allsport UK/ALLSPORT)

Jogador Gols Alex 12 Tupãzinho 11 Borja 11 Lopes 9 Willian Bigode 9 Ademir da Guia 8 César Maluco 8 Edmundo 8

JOGADORES QUE MAIS DISPUTARAM PARTIDAS

(Foto: Shaun Botterill/AllSport/Getty Images)

Marcos - 57 jogos

Alex - 39 jogos

Galeano - 38 jogos

Dudu (atacante) - 34 jogos

Willian Bigode - 31 jogos

César Sampaio - 30 jogos

Dudu (volante) - 29 jogos

Ademir da Guia - 29 jogos

Maior goleada: Palmeiras 7x0 El Nacional (Equador) - 1995