Do que o Cruzeiro precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Vencida pelo Náutico na ida, Raposa tem uma única opção para evitar a eliminação na terceira fase

Estreando na terceira fase da Copa do Brasil 2023, o Cruzeiro foi derrotado na primeira parte do duelo contra o Náutico na quinta-feira, 13, jogando no Recife. Com o revés sofrido graças ao gol de Gabriel Santiago, os mineiros precisam vencer de qualquer jeito para se classificarem à próxima fase da competição.

O fato de não ter marcado gols fora de casa não faz a mesma diferença de antigamente, já que a CBF eliminou o chamado 'gol qualificado' como critério de desempate para determinar o vencedor de uma chave em caso de igualdade no saldo agregado das partidas. Isso quer dizer que o Cruzeiro leva a disputa para os pênaltis caso vença o Náutico por qualquer placar por um gol de diferença (1 a 0, 2 a 1, etc.) no jogo de volta, no Mineirão, no dia 25 de abril, e fica com a vaga se tiver uma vantagem maior em Belo Horizonte. Qualquer empate ou derrota significa a eliminação, e a vaga ao Timbu na próxima fase.

Maior campeão da história da Copa do Brasil, o Cruzeiro inicia a edição 2023 diretamente na terceira fase como vencedor da última edição do Brasileirão Série B.