Quantos títulos o Cruzeiro tem na Copa do Brasil?

Agora comandados por Pepa, a Raposa sonha com o Hepta na competição de mata-mata

Maior campeão da Copa do Brasil, é preciso tomar cuidado para não perder a conta quando se fala em títulos do Cruzeiro na competição. Foram seis até aqui, e o sonho do torcedor celeste é pelo Hepta agora em 2023.

A primeira conquista cruzeirense na competição foi em 1993, com vitória sobre o Grêmio na grande decisão. Três anos depois, em 1996, a vítima foi o Palmeiras. Os alviverdes deram o troco em 1998, mas a rotina da Raposa na competição sempre colocava a camisa do Cruzeiro no lugar de protagonista. Em 2000, os mineiros bateram o São Paulo para assegurarem o Tri.

O Tetra foi conquistado sobre o Flamengo, na histórica temporada de 2003. A derrota mais sentida em finais foi em 2014, para o arquirrival Atlético, mas a tristeza foi remediada com um bicampeonato consecutivo em 2017, sobre o Flamengo, e 2018, com o título conquistado em cima do Corinthians.