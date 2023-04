Gol fora de casa na Copa do Brasil não é mais critério de desempate; veja o regulamento

A exemplo das três edições anteriores, torneio mata-mata não tem o chamado gol qualificado como critério de desempate em 2022

O gol marcado fora de casa, também conhecido como gol qualificado, não é critério de desempate na Copa do Brasil, conforme previsto no novo regulamento elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Desta maneira, se a soma dos placares dos jogos de ida e volta do torneio termina empatada, a definição do classificado (ou do campeão, no caso da final) sai na disputa de pênaltis.

Regulamento da Copa do Brasil

A edição de 2022, vencida pelo Flamengo, seguiu o mesmo molde das anteriores:

1ª fase: confronto realizado em jogo único, com mando de campo pertencendo ao time que tem pior colocação no ranking da CBF – nesta fase, o visitante tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar à próxima fase.

2ª fase: também realizada em jogo único, mas com os mandos definidos por sorteio realizado pela CBF – o empate, nesta etapa, leva a decisão do time classificado para os pênaltis.

3ª e 4ª fase: os confrontos são decididos em ida e volta, no sistema mata-mata - em caso de placar agregado empate, a decisão também é por meio da disputa de pênaltis.

As oitavas, quartas e semifinais também são disputadas em sistema mata-mata e, assim como nas fases anteriores, o desempate é feito por meio de uma disputa de pênaltis para definir os classificados. O mesmo ocorre para a definição do campeão, no caso da grande final terminar empatada.

Como já é tradição, além da taça e do prêmio em dinheiro, o clube campeão do torneio terá vaga assegurada na Copa Libertadores do ano seguinte, a partir da sua fase de grupos.